Andrew Robertson accuse un arbitre de l’avoir frappé face à Arsenal

Ça ne se siffle pas en Angleterre.

Liverpool et Arsenal ont offert LE spectacle du week-end, dimanche, avec un match nul bien mal nommé (2-2). Mais le feu d’artifice sur la pelouse n’était pas le seul. À en croire Andrew Robertson, il y a eu de l’animation loin des caméras principales. Le latéral écossais accuse en effet l’arbitre de touche Constantine Hatzidakis de l’avoir frappé du coude à la pause. Des propos appuyés par une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, assez équivoque.

What's up with the linesman elbowing Robertson? 😂 pic.twitter.com/lZ5gcxhu8q

