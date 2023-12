Ahmed Kantari confirmé sur le banc de Valenciennes

Le nouveau Mission Impossible se passe dans le 59.

Après avoir réussi son premier bail et évité la relégation en National la saison dernière, Ahmed Kantari rempile. Chaudement remercié pour son travail, il avait été reconduit sur le banc de l’équipe réserve et c’était Jorge Maciel qui était venu prendre les rênes du VAFC l’été dernier. L’ancien assistant de Christophe Galtier n’a eu que très peu de réussite (une victoire en 17 matchs) et VA a rappelé son sauveur.

Le conseil d’administration du VAFC a pris la décision de poursuivre sa collaboration avec Ahmed Kantari jusqu’à la fin de la saison. Un grand défi nous attend et nous l’atteindrons tous ensemble. pic.twitter.com/jVtDAZD9SH — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) December 27, 2023

Cette fois, Ahmed Kantari est confirmé au poste d’entraîneur de Valenciennes jusqu’à la fin de la saison. Celui qui a porté trois ans le maillot valenciennois persiste et signe pour une mission presque impossible. À la trêve, VA n’a toujours pas gagné à domicile et pointe à la dernière place de Ligue 2 avec 9 points de retard sur le premier non-relégable.

La bonne affaire pour VA ?

