Brest : pour quelques billets de plus

À quelques heures du derby breton entre Brest et Rennes, les supporters ont pu retrouver le stade Francis Le-Blé après de longs mois d’absence. Des retrouvailles arrosées au bar « Le Pénalty » sous l'inévitable crachin brestois. Lors de l'avant-match, la confrontation de 15h et les dix ans d'invincibilité rennaise face aux Ty'Zefs sont sur toutes les lèvres. Mais entre deux mousses, un autre sujet fait son apparition : la nouvelle politique tarifaire de la billetterie instaurée en ce début de saison.

« Une mesure qui va à l’encontre du football populaire »

« Le système est intéressant, mais pour les gros matchs il est à bannir. Ça va encourager le marché noir déguisé. Pour le match de vendredi prochain face au Paris Saint-Germain toutes les places ont été vendues, mais sur certains sites tu en trouves à plus de 300 euros... »

Ce dimanche 15 août marquait le retour de milliers de supporters brestois à Francis-Le Blé après plus de dix mois d’abstinence. Un match d’autant plus symbolique qu’il se jouait face au voisin rennais , et à guichet fermé. Pour obtenir le précieux sésame, certains s’y sont pris à la dernière minute :, jubile Allan, maillot domicile du SB29 sur le dos. Avis partagé par Thierry, casquette aux couleurs du club finistérien visée sur le crâne :Un beau coup permis par la nouvelle grille de la billetterie des Ty’Zefs. Le système est simple et s’apparente au principe des « vols low cost, mais en inversé » . Son petit nom ? Le, soit le fait de faire varier les prix en fonction du comportement des "consommateurs". Pour résumer : si vous réservez votre siège 28 jours avant le match, vous êtes sûr de pouvoir y assister, mais en payant plein pot ; à l'inverse, vous pouvez toujours patienter pour voir les prix diminuer au risque de ne plus trouver de place. Derrière ce boursicotage, l'assurance d'avoir un stade à guichet fermé toute la saison, si l'on en croit les plans du board brestois., pointe Pascal Robert, directeur général du Stade brestois.Mais ce changement ne fait pas l'unanimité et cristallise quelques tensions. Certains supporters brestois voient en cette nouvelle politique tarifaire, mise en place depuis plus de deux ans au Brest Bretagne Handball, un moyen de privilégier les gros portefeuilles. Louis n'en revient pas., s'indigne ce membre des Celtics Ultras 2001.De fait, pour une même place, en fonction du moment où on la réserve, le prix fluctuer du triple au simple. Par exemple, dans une tribune latéral, passer de 60 euros à 15 en quelques jours.Après la rencontre des hommes de Michel Der Zakarian à domicile face au PSG, tous les matchs de la saison pourront être réservés sur la billetterie en ligne du club. Le nœud du problème est que seuls les abonnées et le public pouvant se permettre d’acheter un billet au tarif 1 - entre 35 et 80 euros, selon l'emplacement - seront assurés de trouver une place dans la tribune de leur choix. Une situation qui obligera certains supporters à réserver leur précieux sésame à la dernière minute pour payer le moins cher possible. Plutôt mitigé sur la question, Alain craint des abus :, souffle l’un des gérants de la page Facebook « Ici c’est Brest 2010 » ,Quelques jours après que Grégory Lorenzi, le directeur sportif, ait annoncé l'impossibilité du Stade brestois d'investir sur cette fin de mercato , la direction reconnaît les difficultés du club., souffle Pascal Robert.Pour lui, il faut faire preuve de pédagogie et laisser le temps au public de s’imprégner de cette nouvelle grille tarifaire. Pour les rencontres face aux grosses écuries aucun doute que cette formule fonctionnera, mais contre les plus petites équipes du championnat, est-ce que la mayonnaise prendra ?