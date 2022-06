La Suisse braque le Portugal

Suisse (4-3-3) : Omlin - Widmer (Steffen 46e), Akanji, Elvedi, R. Rodríguez (Stergiou, 79e) - Freuler, Xhaka, D. Sow (Aebischer, 79e) - Shaqiri (Okafor, 22e), Seferović, Embolo (Zuber, 65e). Sélectionneur : Murat Yakın.



Portugal (4-3-3) : R. Patrício - Cancelo, Pepe, Danilo, N. Mendes - Vitinha (B. Silva, 63e), R. Neves (Horta, 82e), B. Fernandes - Otávio (Guedes, 46e), A. Silva, R. Leão (Jota, 62e). Sélectionneur : Fernando Santos.

Omlinprésent.Pour sa quatrième cape seulement avec la Suisse, le portier montpelliérain Jonas Omlin a écœuré le Portugal, qui avait remporté ses trois premiers matchs de Ligue des nations et se casse la figure pour la première fois, à Genève (1-0) , perdant la première place du groupe au profit de l'Espagne , alors que Cristiano Ronaldo avait été laissé au repos. La Suisse, qui rafle les trois points avec un but dès la première minute et deux petits tirs cadrés, signe son premier succès en 2022 après ses trois récentes défaites.Défaite 4-0 au Portugal il y a une semaine , laa pourtant piqué d'entrée, sur une galette de Silvan Widmer reprise par leHaris Seferović, cauchemar des Bleus en juin. Après un penalty évité à la fin du premier quart d'heure (main de Nuno Mendes finalement annulée par une faute suisse au début de l'action), les Portugais n'ont subi aucune autre frappe cadrée avant la 87Les hommes de Fernando Santos ont eux tenté leur chance à vingt reprises, trouvé le cadre huit fois (sans compter le but refusé à Rafael Leão à la 18), mais Omlin s'est montré infranchissable. Notamment devant Danilo Pereira (17), André Silva (49), Bernardo Silva (63et 89), Gonçalo Guedes (71), Diogo Jota (78) ou encore Pepe (88).Allez, plus que deux soirées et on en aura fini de cette interminable fenêtre internationale.