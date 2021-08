Bordeaux calme le Vélodrome et s'accroche à l'OM

Alors que le Vélodrome entrait de nouveau en éruption après un an et demi de sommeil, Marseille a brillé en première période avant de s'éteindre et de laisser les Girondins, transfigurés, revenir dans la partie (2-2). Mais le suspense, lui, est toujours là.

1

Konrad dans la nuit bleue

Une fin en eau de Oudin

Marseille (3-4-3) : S. Mandanda - Saliba, Balerdi, L. Peres - Guendouzi (Benedetto, 65e), B. Kamara, P. Gueye, Gerson (Rongier, 72e) - Ünder (Radonjić, 73e), Payet, De la Fuente (Álvaro, 90e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Bordeaux (3-5-2) : Costil - Mexer (Pembélé, 46e), Koscielny, Mangas - Kwateng, I. Sissokho (R. Pardo, 85e), Otávio, Bašić (Y. Adli, 68e), G. Mensah - Kalu (Oudin, 14e), U. Hwang (Mara, 85e). Entraîneur : Vladimir Petković.

Paris, Lille, Lens, Marseille : ce week-end marquait le retour de la Ligue 1, la vraie, celle qui s'anime aussi de l'autre côté de la main courante, pue le fumigène et n'a pas besoin d'ambiance artificielle crachée par des baffles. Le Vélodrome a été au rendez-vous, et l'OM s'est mis dans son sillage sous l'impulsion de Konrad de la Fuente et Dimitri Payet. Du moins durant le premier acte, puisque la suite a été beaucoup moins idyllique : en 45 minutes, la formation de Jorge Sampaoli s'est fait sucrer deux buts et autant de points, et Bordeaux a un peu sauvé son début de saison avec une deuxième période bien plus convaincante que la première. Le début de saison olympien est, lui, comme attendu : imprévisible.Alors que l'on attendait en début de partie que le jeu se mette au diapason des tribunes, c'est un gros coup de stress qui s'est emparé de tout le monde lorsque Samuel Kalu s'est écroulé avant un coup franc de Dimitri Payet. Le Nigérian, victime d'un malaise vagal, a pu se relever et de repartir au combat (6), avant de laisser sa place à Rémi Oudin. Après un festival de Konrad de la Fuente stoppé impunément par Mexer (17) et une frappe de la recrue Gideon Mensah qui aurait pu glacer le Vél' (24), l'OM a eu du mal à briser le verrou malgré sa mainmise sur le ballon (73% de possession à la 22). Finalement, c'est une accélération foudroyante de KDLF qui a permis à Gerson de servir Cengiz Ünder, toujours bien placé pour reprendre une offrande au second poteau : un but - sur la première frappe cadrée marseillaise - comme pour valider une nouvelle fois le bon recrutement olympien. De quoi forcer les Girondins à sortir de leur camp et offrir des espaces : dans la foulée, les visiteurs ont laissé un périmètre à Dimitri Payet, qui s'est baladé et a transpercé Benoît CostilBordeaux s'est rafraîchi à la pause, a lancé à la reprise un pétillant Timothée Pembélé, est reparti avec de meilleures intentions. Moment pour le tout nouveau défenseur girondin, prêté par le PSG, de réduire l'écart grâce à une frappe gentille, mais déviée par le pauvre Luan Peres. Les Phocéens sont restés aux vestiaires et cinq minutes plus tard, un Toma Bašić inspiré au point de corner a vu Rémi Oudin seul en retrait. L'ancien Rémois trouve son équilibre et transforme sans trembler, effaçant avec ce coup de patte l'avance marseillaise. Ünder a bien tenté de sonner la révolte avant de se claquer (67), mais ce n'est qu'à dix minutes du terme que les locaux retrouvent leur fougue, quand l'impétueux Nemanja Radonjić fait le show en faisant tout le travail pour Darío Benedetto (81) puis en marquant en position illicite (82). Le pauvre Sékou Mara - pas ménagé à son entrée - s'est ensuite mangé le boucher Leonardo Balerdi qui, déjà averti, prend un rouge direct (88). La saison marseillaise s'annonce haletante, alors un peu de patience ne fera pas de mal.

Par Jérémie Baron