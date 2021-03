Bilbao écarte Levante dans la douleur

Levante (3-4-3) : Aitor Fernández - Vezo, Róber Pier (Bardhi, 46e), Duarte - Miramón (Coke, 108e), Rochina (Vukčević, 85e), Malsa (Son, 85e), Clerc - de Frutos, Roger (Dani Gómez, 90e), Morales (Sergio León, 90e). Entraîneur : Paco López.

Athletic (4-4-2) : Unai Simón - Berchiche (Balenziaga, 108e), Yeray, Unai Núñez, de Marcos (Capa, 105e) - Muniain (Morcillo, 111e), Vesga (Dani García, 97e), Unai López (Vencedor, 105e), Berenguer - Raúl García (Villalibre, 96e), Iñaki Williams. Entraîneur : Marcelino.

AB

L'Athletic Club a souffert mais disputera bel et bien sa troisième finale de coupe en un an.Après le nul du match aller à San Mamés (1-1), cette demi-finale retour de Coupe d’Espagne entre Bilbao et Levante a fini par sourire aux Basques (1-2). Dans une première période plaisante et animée, ce sont les Valenciens qui se mettent en vue. À la conclusion d’une excellente combinaison entre José Luis Morales et Jorge de Frutos, Roger Marti débloque le compteur d’une subtile frappe en pivot. L'Athletic ne tarde cependant pas à réagir. Sur une accélération d’Iñaki Williams, le Costaricien Óscar Duarte accroche grossièrement Raúl García et provoque un penalty. L’attaquant de 34 ans se charge lui-même de transformer la sentence. Peu avant la pause, Yeray offre une dernière frayeur à son équipe, en déviant un centre de Jorge Miramón sur le poteau (43).Le rythme baisse dans le deuxième acte, à mesure que Bilbao récupère la possession. Une talonnade de García profite à Williams qui enroule sa frappe, de peu à côté (66). Dans la foulée, c’est Unai López qui tente de surprendre Aitor Fernández d’une tête lobée, sans succès (76). Malgré quelques situations, aucune des deux équipes ne parvient à prendre le dessus dans le temps réglementaire. En prolongation, c'est finalement un exploit individuel qui illumine la rencontre. Esseulé au milieu de terrain, Álex Berenguer décoche un tir détourné par Nikola Vukčević pour libérer les siensAprès avoir remporté la Supercoupe au mois de janvier dernier et en attendant leur choc face à la Real Sociedad le 4 avril, les Lions rejoignent le Barça pour une nouvelle finale de