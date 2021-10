Benzema meilleur joueur du monde selon un algorithme, Savanier et Payet dans le top 10

Benzema Salah HaalandEvery player in Europe's top five leagues ranked so far this season — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 6, 2021

LT

Lucas Paquetá n’est lui que 13Alors que les nominés pour le prochain Ballon d’Or seront révélés ce vendredi, Sky Sports s’est reposé sur la science pour déterminer le meilleur joueur du monde cette saison. Selon leurs résultats, publiés ce mercredi , le plus grand de tous jusqu’ici est français et se nomme Karim Benzema. Le Madrilène devance Mohamed Salah alors qu’Erling Haaland complète le podium, juste devant Kylian Mbappé. Toujours selon Sky Sports, le meilleur blond peroxydé du moment, Téji Savanier, figure au huitième rang tandis que Dimitri Payet conclut le top 10.L’algorithme élaboré par les Britanniques. Cristiano Ronaldo pointe à la 365place, alors que Lionel Messi n’est que 1232. Toutefois, depuis le 1er octobre 2020, c’est bien laqui domine le classement, devant Lewandowski et ... Benzema.Donnez le à Karim, bon sang.