Ben Chilwell touché au ligament croisé et absent plusieurs semaines

✖️ Ben Chilwell✖️ Mateo Kovačić✖️ N'Golo KantéThomas Tuchel's Chelsea side is struggling with injuries but, on the bright side, Romelu Lukaku is set to return. @FutbolCheIsea | #CFC — The Sportsman (@The-sportsman) November 26, 2021

Chelsea a impressionné ce mardi en Ligue des champions, en détruisant la Juve (4-0) à Stamford Bridge. Mais la soirée n'a pas été totalement parfaite puisque Thomas Tuchel a perdu deux joueurs sur blessure : Ben Chilwell et N'Golo Kanté. Pour le latéral gauche, un forfait d'un mois et demi minimum est à prévoir., précise Tuchel en conférence de presse, expliquant que son défenseur est touché à un ligament croisé et qu'une opération pourrait même être envisagée au bout de ces six semaines.Pour Kanté, le technicien allemand s'est montré plus rassurant sur sa durée d'indisponibilité :Les Blues affronteront Manchester United ce dimanche après-midi et devraient également se passer de Mateo Kovačić, toujours blessé aux ischio-jambiers.Le mercato hivernal approche et le tableau est formel : Chelsea doit renforcer son staff médical.