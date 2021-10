Belgique-France : une rivalité à déconstruire

Les scènes de liesse qui ont suivi en Belgique l'élimination des Bleus face à la Suisse à l'Euro ont confirmé une chose, cet été : les Belges ont vraiment un gros, gros problème avec l'équipe de France en ce moment. Un juste retour de bâton envers des Français qui friment un peu trop depuis leur titre 2018 ? Peut-être. Tentative de déconstruction d'une rivalité qui existait bien avant le cassage de démarche de Samuel Umtiti.

« Des cons, il y en a partout »

« Les bisbilles avec les Français ne concernent que les Wallons »

France 98, le tournant

« Le chambrage fait partie du jeu, jusqu'à un certain degré... »

Par Simon Butel

Tous propos recueillis par SB.



(1) Anderlecht a remporté deux finales (1976, 1978) de Coupe des coupes (C2) et en a perdu deux (1977 et 1990), et a gagné la Coupe de l’UEFA (ex-Ligue Europa) en 1983. Le FC Bruges a perdu la finale de la C2 en 1976 et la finale de la C1 en 1978, et Malines a remporté la C2 en 1988.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

29 juin 2021. En détournant l’ultime tir au but français, frappé par Kylian Mbappé, Yann Sommer, le portier helvète, qualifie la Suisse pour les quarts de finale de l’Euro et plonge... une partie de la Belgique dans la liesse. Klaxons, chants, fumis, tout y est. Y compris les dérives. À Bruxelles, quelques supporters belges vont jusqu’à cramer un drapeau français, ce dont les médias et réseaux sociaux se font rapidement l’écho. Mais pourquoi tant de haine ? Trois ans de désarroi post-Mondial 2018 et de chambrages appuyés justifient-ils de tels excès ? Pour Jean-Michel De Waele, la réponse est évidemment non. «, tance ce professeur de sciences politiques à l’Université Libre de Bruxelles.Mais aussi condamnable soit-il, cet acte doit un tant soit peu être relativisé, ne serait-ce que parce que certains groupes de supporters des deux pays cultivent, à grands renforts de barbecues, matchs de foot et banderoles amicales, une sincère amitié, comme le martèlent depuis plusieurs jours les membres des Irrésistibles français dans les journaux hexagonaux. Fan des Diables Rouges originaire de Mouscron, ville belge proche de Lille, Mathieu, 28 ans, le rappelle ainsi à toutes fins utiles : «» . Et ceux-ci ont trouvé sur les réseaux sociaux une vitrine sans pareil, souligne Jean-Michel De Waele : «» .Il n'empêche, cet outrage au drapeau tricolore, même isolé, dénote d’une évidente rancoeur belge. Aux origines bien plus lointaines que la demi-finale de 2018 mais qu’il convient, là encore, de recadrer. «, schématise celui qui est aussi sociologue du sport et auteur de plusieurs ouvrages sur le supportérisme.» Comme quoi, le football n’échappe pas aux divisions émaillant la vie du Royaume. Mais il tend aussi depuis quelques années à les gommer, dans le sillage de l’actuelle génération dorée. On y reviendra., pose Jean-Michel De Waele.» C’est bien là que le bât blesse., signale le sociologue., complète Mathieu,» Enfin, pas tout à fait. À entendre Jean-Michel De Waele, le Belge, du moins le Wallon, lassé par des décennies de «» , et incapable de soutenir la comparaison sur le plan de l’identité nationale et du patriotisme, quasi inexistants outre-Quiévrain selon lui, «» .Encore plus depuis la fin des années 90, point de départ de l’âge d’or du foot tricolore. «Encore faut-il pouvoir l’assumer sur le terrain. Chose que les Diables Rouges, dans le creux de la vague au début du XXIsiècle et absents de toute compétition internationale entre 2002 et 2014, n’étaient un temps plus vraiment en mesure de faire. Et s’ils s’étaient imposés en amical au Stade de France en mai 2002 (1-2) et avaient gratté deux 0-0 aux Bleus en 2011 et 2013, les esprits se souviendront plus facilement du 7 juin 2015, date de leur démonstration collective à Saint-Denis (3-4) et de quelques chamailleries sur les réseaux sociaux, déjà, entre fans des deux camps. Un succès qui renforce la confiance des Belges, qui ne «» , et pose pour Jean-Michel De Waele les jalons de l’antagonisme sportif récent entre les deux nations., objecte Mathieu.» Parce que tout le monde, en particulier sur ces foutus réseaux sociaux, est encore et toujours occupé à parler de 2018, du cassage de démarche de Samuel Umtiti et de la réaction à chaud de Thibaut Courtois, sans doute. Jusqu’à l’excès. «, admet le Bruxellois."seum"« champions de la possession »» Reste que cette défaite tombait assez mal pour une Belgique qui se découvrait alors depuis quelques temps une certaine fierté et un patriotisme contre-nature, d'après Jean-Michel De Waele., replace le sociologue."On peut être champions du monde".Une pilule d’autant plus dure à avaler dans la partie francophone du pays, où les Belgicains (les partisans d’une Belgique unifiée, en opposition au séparatisme prôné principalement en Flandre, NDLR), «» , voyaient bien «» en soulevant le trophée. «» . Difficile toutefois d’imaginer qu’une victoire en Ligue des nations suffise à assouvir ne serait-ce que partiellement ce fantasme, trois ans après. D'autant que comme le souligne le sociologue : «» Tout dépend de si on la gagne ou si on la perd. Et contre qui, évidemment.