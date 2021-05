Bale et Tottenham s'éclatent face à Sheffield

15

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Dier, Alderweireld, Reguilón - Lo Celso (Winks, 70e), Højbjerg - Bale (Bergwijn, 75e), D. Alli (Lamela, 78e), Son - Kane. Entraîneur : Ryan Mason.



Sheffield United(3-4-1-2) : Ramsdale - Baldock, Egan, Basham - Bogle (Berge, 46e), Norwood, Fleck, Stevens - Osborn - Brewster (Burke, 46e), McGoldrick (Mousset, 83e). Entraîneur : Paul Heckingbottom.

Oh, un Gallois volant.Pas content, Gareth Bale ? Triplé. L'attaquant a guidé Tottenham vers une victoire aisée face à une équipe de Sheffield qui a déjà la tête à son avenir en Championship. Dès les premières minutes, lessont clairement dépassés, et leur défense laisse de trop nombreux espaces. Son oblige Ramsdale à une grosse parade (16), Kane voit Basham sauver le ballon sur sa ligne (18) avant d'envoyer sa tentative loin au-dessus (26). L'ouverture du score est inéluctable et finit par arriver sur un petit ballon de Serge Aurier dans la surface à destination de Gareth Bale, qui lobe le pauvre Ramsdale. Fin du match.Car la seconde période n'est qu'un long calvaire pour Sheffield, malgré le sursis accordé par la VAR et ce hors-jeu sifflé contre Son (51). Mais face à un tel quatuor offensif, la défense de la lanterne rouge ne peut rien, et Bale s'offre d'abord un doublé, servi seul plein axe par le Coréen, puis un triplé d'une frappe à ras de terre de l'entrée de la surface. Un dernier but de Son vient parachever la promenade des Londoniens, qui continuent de croire à la Ligue des champions en restant à cinq unités de Chelsea.Mais les concurrents desen cette fin de saison seront sûrement Liverpool et West Ham, soyons honnêtes.