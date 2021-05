Avec le départ de Maisons Pierre, Nantes perd encore un sponsor important

AL

Maisons Pierre quitte la Maison jaune. Après Manitou la semaine dernière , Nantes voit un nouveau sponsor majeur le lâcher avant la fin de saison, en pleine opération maintien. Actuel barragiste en Ligue 1 mais sur une série de trois victoires consécutives, le FC Nantes d'Antoine Kombouaré a perdu le soutien de Maisons Pierre. Constructeur de maisons individuelles, Maisons Pierre était sous contrat avec la Maison jaune depuis trois ans et sa marque et son logo étaient présents sur les shorts des jaune et vert.» , s'est défendu Alexandre Wemaere , directeur région ouest de Maisons Pierre. Pourtant, il semblerait bien que la situation sportive ait un impact sur le départ successif de Manitou et de Maisons Pierre et leur volonté de ne plus s'associer au destin canari : le sponsor maillot principal des Nantais, Synergie, a récemment annoncé «» la suite de son partenariat au maintien en Ligue 1.De toute façon, ça ne sert à rien d'apparaître sur les bas des Canaris : Nicolas Pallois cache le sponsor en retroussant son short.