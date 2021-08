Auxerre enfonce Grenoble et grimpe sur le podium

Sereine comme l'AJA.Séduisante dans le jeu, l'AJ Auxerre a rapidement planté deux buts à des Grenoblois dépassés avant de réciter son football pour s'imposer largement. Rien ne va plus dans l'Isère, où le GF38 glisse en dernière position.Deux minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à ce match pour choisir de quel côté basculer. Un but refusé à Grenoble et Anani pour hors-jeu (1) suivi d'un penalty sifflé au terme d'un déboulé de Hein et transformé par Autretet voilà Auxerre devant. En pleine confiance une semaine après leur succès inaugural à Amiens, les hommes de Jean-Marc Furlan doublent même rapidement la mise sur un contre conclu par ce même Hein, intenable dans son couloir droit. L'arrière-garde iséroise est trop régulièrement prise à défaut, tandis que le jeu mis en place par le quatrième de la saison passée reste trop imprécis ; Sakhi est même tout proche de profiter d'une grosse bévue pour aggraver le score (27).Les protégés de Maurizio Jacobacci essaient de tenir davantage le ballon après la pause, mais ce sont encore et toujours les blancs qui créent du danger. Perrin (60) et Hein (65) sollicitent Maubleu, avant qu'Autret ne rate le cadre de la tête à bout portant (66). Sakhi vient finalement libérer l'Abbé Deschamps une bonne fois pour toutes d'une frappe lumineuse. Grand écart au classement puisqu'Auxerre est troisième, tandis que Grenoble, déjà lourdement battu par le Paris FC la semaine dernière, est lanterne rouge.Alerte rouge dans les Alpes : il va falloir rentrer dans cette nouvelle saison.