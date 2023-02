Qui pour marquer des buts à Chelsea ?

Romelu Lukaku

Besoin d’un petit Lukaku de pouce ? Prêté à l’Inter, le Belge appartient toujours à Chelsea. Débarrassé de ses soucis physiques, il vient d’être titularisé deux fois en trois matchs, marquant au passage contre l’Udinese et le FC Porto. Allez, un petit coup de fil à Milan et Big Rom est rapatrié à Londres. Et puis, le bonhomme a quand même marqué quinze buts avec les Blues en 2021-2022. Tant pis s’il faut lâcher un chèque pour casser son prêt, Todd Boehly n’est pas à quelques dizaines de millions près.

David Datro Fofana

Il n’est pas la recrue hivernale la plus clinquante, mais l’Ivoirien a tout cassé avec Molde (comme Erling Haaland, tiens donc…) et peut filer un bon coup de main. Pour le moment, Graham Potter ne lui a laissé que 60 minutes en Premier League et 45 en Cup. Quand on connaît l’histoire des attaquants ivoiriens à Chelsea, il n’y a pas de questions à se poser : quand il est vêtu de bleu, l’Éléphant trompe énormément.

Omari Hutchinson

Fer de lance de la réserve des Blues, l’international jamaïcain facture sept buts et huit passes décisives en Premier League 2. Un petit virtuose, capable d’apporter un peu de magie dans un secteur offensif au bord de la sinistrose. Il a travaillé sa technique au futsal, en s’inspirant de l’immense Falcão. Une école qui a fait ses preuves. Le jeune milieu offensif est habitué à la pression depuis longtemps, lui qui est devenu la star de son école dès douze ans avec une vidéo de ses prouesses techniques sur YouTube. En plus, Pelé l’a adoubé en lui mettant la main sur l’épaule. Omari, si tu savais…

Pelé rodeado por prospectos de Hale End! 😍 Entre eles: Omari Hutchinson, Charlie Patino, Norton-Cuffy, Khayon Edwards e Sagoe Jr. pic.twitter.com/HbdJkEjuRk — Gunners Brazil (@gunners_brazil) December 30, 2022

Kevin Berigaud

Dans la liste des attaquants libres sur le site de l’UNFP, il est incontestablement le profil le plus attractif : de l’expérience, des buts dans tous les clubs où il est passé et sans aucun doute l’envie de tout casser. En plus, le Haut-Savoyard a été habitué à côtoyer des internationaux dans le vestiaire : de Sidney Govou à Daniel Wass en passant par Lucas Barrios, Ryad Boudebouz, Saber Khalifa ou Modou Sougou. Il ne sera pas dépaysé en arrivant à Chelsea, donc. Et pour ceux qui croient au destin, la dernière fois que les Blues signaient un Kevin, ils remportaient la C1 quatre mois plus tard…

Max Kruse

97 buts en Bundesliga et 14 sélections avec la Mannschaft, ça vous classe un joueur. Utilisable comme avant-centre ou en soutien, Kruse est d’autant plus séduisant qu’il est libre depuis la résiliation de son contrat avec Wolfsburg où ça n’a pas collé avec Niko Kovač. L’attaquant de 34 ans s’est ouvertement dit intéressé par la MLS, mais Chelsea peut lui permettre de s’installer dans un pays anglophone tout en lui épargnant un long vol. Au regard des dernières sorties de Kai Havertz, il semble que l’homme ayant mené l’Union jusqu’en Europe peut être utile. Avec Kruse, aucune mission n’est impossible.

Jürgen Locadia

Le Néerlandais connaît la Premier League pour avoir déjà joué à Brighton, où il a été coaché par un certain Graham Potter. Pas de temps perdu à faire les présentations, déjà. En plus, Locadia pétait la forme dans la Persian Gulf Pro League avant de quitter Persepolis cet hiver en raison des tensions en Iran. L’attaquant n’a plus joué depuis fin octobre, mais il a l’avantage de la fraîcheur. « J’ai traversé assez de choses pour savoir qu’il n’y a rien dans la vie que je ne puisse gérer », écrivait-il, sur Instagram. Doté d’un redoutable sens du but et capable d’évoluer en pointe ou sur un côté, Loca a de quoi rendre les défenses locas. Sans compter que pour un secteur offensif en panne d’idées, difficile de dire non à un joueur suffisamment inspiré pour ne pas parler qu’avec ses pieds.

Million Manhoef

Le Néerlandais est le meilleur réalisateur du Vitesse Arnhem, avec six buts en Eredivisie. En grande forme, il a fait trembler les filets à trois reprises sur ses quatre derniers matchs. Bon point : aux Pays-Bas, il joue dans un 4-2-3-1, le même système que Graham Potter à Londres. À quoi bon avoir un club satellite, si on ne peut pas y piocher quand on veut ? Il n’a que 21 ans, tapis sur le Million Dollar Baby.

NimbRo

Manchester City aligne un cyborg, alors Chelsea peut très bien jouer avec un robot. Dans la catégorie, l’Allemand NimbRo se détache clairement. Aussi à l’aise dans les petits périmètres que sur des percées solitaires, il s’était montré sans pitié avec le Sud-Coréen HERoEHS, bouffé dans tous les secteurs, y compris dans l’impact physique, lors de la finale de la RoboCup 2022. Le score ? 7-1. Comme Ousmane Dembélé, NimbRo ne sait pas s’il est gaucher ou droitier : il tire des deux pieds. Bonus non négligeable, il respecte toujours les consignes du coach et n’est absolument pas du genre à faire de vagues dans un vestiaire. Sur le papier, il y a de quoi écrire une NimbRomance, une belle histoire.