Olivier Giroud, pour l’histoire

Le 29 février 2012 à Brême, Olivier Giroud ouvrait le score dans un match amical face à l’Allemagne finalement remporté par les Bleus. Le premier pion international de l’attaquant de Montpellier, lancé vers le titre de champion de France. Près de onze ans plus tard, majoritairement passés en Angleterre, l’attaquant du Milan s’est offert le 52e ce dimanche, pour délivrer des Tricolores dont les guiboles commençaient à trembler face à de valeureux Polonais. Un petit ballon dans l’espace de Kylian Mbappé, une frappe croisée du gauche topée qui trompait Szczęsny et, instantanément, un grand sourire sur le visage du bonhomme et de tous ses coéquipiers.

Le Mondial de la libération

Il aurait pu ne pas en être ainsi au vu des choix de Didier Deschamps depuis l’Euro. Il aurait dû être cantonné au rôle de joker derrière Karim Benzema, se contentant de quelques bouts de match par-ci par-là. Et puis finalement, c’est dans la peau de l’avant-centre titulaire qu’Olivier Giroud a une nouvelle fois entamé cette Coupe du monde, recollant à hauteur de Thierry Henry d’entrée avec un doublé face à l’Australie. Une prestation plus difficile face au Danemark et un repos bien mérité contre la Tunisie plus tard, le fameux record est enfin là. Du haut de ses 117 sélections, l’enfant de Chambéry efface l’ancien Gunner des tablettes en plein cœur d’un tournoi dans lequel il a rarement brillé avant 2022. Il aurait même pu s’offrir un 53e pion extraordinaire sur un ciseau fabuleux, mais M. Valenzuela ne s’est pas laissé émouvoir.

Cette ouverture du score a été une véritable belle bouffée d’air frais pour cette équipe de France, concentrée sur un seul et unique objectif : broder une troisième étoile sur sa tunique. Au coup de sifflet final, Rabiot et compagnie n’attendaient qu’une chose dans les vestiaires : fêter leur héros. Et qu’importe si le contrôle antidopage a remis la fête à plus tard. « On est tous conscients que ce qu’il réalise est incroyable, s’enthousiasmait le milieu de la Juve. On est tous contents pour lui parce que c’est une personne vraiment humble qui bosse et il le mérite. On va fêter ça entre nous. » Une journée sous le signe des records, puisque Hugo Lloris a lui égalé les 142 capes de Lilian Thuram. « Voilà c’est fait, je suis sûr qu’il veut pas s’arrêter là », commentait simplement le capitaine à propos de son plus ancien compagnon de route sous le maillot frappé du coq après Steve Mandanda.

Pour tout le bleu du monde

Depuis sa première convocation, Olivier Giroud a tout connu ou presque avec les Bleus : les buts décisifs, les critiques, les comparaisons avec Karim Benzema, les mises à l’écart, les buts décisifs, encore. « J’ai tout de suite pensé à ma famille, tous mes potes, c’est quelque chose d’extraordinaire de le faire pendant une Coupe du monde, savourait-il après coup au micro de TF1. Le plus tôt était le mieux forcément dans cette compétition. » Un état d’esprit loué également par son sélectionneur Didier Deschamps : « Olivier a toujours été un joueur important, même s’il y a quatre ans il n’a pas marqué. Il a eu des périodes difficiles et aujourd’hui, il est récompensé parce qu’il a été très souvent décrié. Ce n’est pas un record anodin, c’est quand même Thierry Henry qui le détenait. Il était déjà là avant que je devienne sélectionneur, bravo à lui et à sa longévité. »

Buteur le plus âgé en phase finale d’un Mondial depuis un certain Roger Milla en 1990, l’intéressé a sans surprise été félicité de toutes parts. « J’ai reçu trop de messages, Thierry Henry, j’imagine qu’on va savoir sa réaction dans les heures et jours à venir. Je lui ai fait un petit clin d’œil, c’est une immense fierté d’être devant lui, j’espère continuer à mettre encore des buts pour aller plus loin dans cette compétition. Tout va bien au niveau du physique, il n’y a aucun souci. » Et cela tombe bien, l’attaquant va pouvoir en profiter calmement avec les siens, les familles étant arrivées à Doha ces derniers jours. Le rendez-vous est désormais fixé dans six jours face à l’Angleterre ou au Sénégal pour continuer d’écrire l’histoire. À l’encre bleue.