Mostafa Mohamed, archer fort

Il y avait du soleil, ce samedi après-midi dans le ciel de Nantes. Ce qui n’a pas empêché le public de la Beaujoire d’assister à une pluie de buts lors du derby breton face à Lorient (5-3). Les Canaris savent faire le spectacle, aussi, ils l’avaient déjà montré le mois dernier contre Monaco. Ce soir-là, déjà, un homme était sorti du lot en signant un doublé : Mostafa Mohamed. Il n’a pas récidivé contre les Merlus, il s’est contenté d’un seul but, et quel but. L’Égyptien a cette fois choisi de frapper sur coup franc, en envoyant un pétard fantastique et précis dans la lucarne d’Yvon Mvogo afin de permettre au FCN de prendre deux buts d’avance. Un bijou, une fois de plus, et surtout un cinquième pion en six matchs dans une saison qui doit être celle de l’avènement pour Mohamed sur les bords de l’Erdre.

Joue-là comme N’Doram

Il n’y a pas que les buts dans la vie, surtout pas dans celle de l’attaquant nantais. Mohamed n’a pas été le joueur le plus en vue dans cette rencontre face à une défense lorientaise qui avait sans doute ciblé l’international égyptien (19 sélections). Comme à son habitude, il s’est arraché sur le terrain, la preuve par un chiffre : il est l’homme à avoir remporté le plus de duels (9/13). Ce n’est guère surprenant pour un joueur qui aime aller au mastic et qui doit être un enfer pour les défenseurs adverses. Reste que cela ne pouvait pas suffire pour le Nantais, sans doute trop discret en première période et naturellement frustré, avant que ce coup de canon au retour des vestiaires ne vienne lui mettre un grand sourire sur le visage. Il ne l’avait pas perdu quand il est sorti sous les applaudissements de supporters nantais conquis à la 80e minute. Les fans étaient sans doute encore sous le charme de cette merveille, et il en fallait une de Mohamed dans un match aussi fou, ainsi que de son jeu avec beaucoup de personnalité et d’énergie. Une statistique, encore : cinq buts en championnat et une deuxième place au classement des buteurs derrière Kylian Mbappé (7 buts). Une petite prouesse pour un Jaune et Vert, puisque pour trouver un tel rendement lors des six premières journées, il faut remonter à 1995-1996 et Japhet N’Doram.

Pas dans les plans de départ de son entraîneur

« C’est un coup franc exceptionnel », s’est par ailleurs réjoui Pierre Aristouy en conférence de presse au moment d’évoquer l’archer nantais. Ce dernier revient pourtant de loin. Au printemps, il avait surtout fait parler de lui pour avoir refusé de jouer avec le flocage arc-en-ciel, un choix qu’il avait assumé sur les réseaux sociaux. Sportivement, il n’était pas non plus en odeur de sainteté au début de l’été, son coach réclamant un profil différent de son buteur maison, du genre rapide et capable de prendre la profondeur. Puis, il y a eu une préparation peu emballante (une victoire, un nul et trois défaites) et inquiétante offensivement, avec trois petits pions inscrits en sept matchs. Quelques doutes, aussi, sur Aristouy, déjà menacé après deux revers. Finalement, Mohamed a en partie réglé les problèmes nantais dans le derniers mètres. L’Égyptien peut assurer seul devant, ou même être accompagné, comme il l’était ce samedi par Matthis Abline, auteur du premier but, celui de l’égalisation, avant la pause. Son compère Mohamed avait déjà brillé contre Monaco ou Marseille, il a conservé son rythme de croisière et ressemble à un atout majeur pour le FCN. Le Pharaon est bien parti pour faire mieux que ses huit buts de la saison passée et confirme une chose : Nantes tient un sacré joueur.

