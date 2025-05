Les cinq pépites de l’Euro U17

→ Dowman, ça claque un Max !

Si Lamine Yamal semble s’amuser à seulement 17 ans au milieu des adultes, il y en a un qui ne perd pas de temps non plus : Max Dowman. Le jeune Gunner est né le 31 décembre 2009, mais il a déjà tout d’un (très) grand. Le gaucher, surclassé en U18, roule sur le championnat grâce à sa technique et une finition hors pair (15 buts et 5 passes décisives en 15 matchs de U18 Premier League). Demandez au numéro 8 de la Tchéquie, il ne vous dira pas autre chose. Un coup distributeur de caviar pour un autre crack anglais, Alejandro Gómez ; un autre goleador avec un magnifique but pour le succès britannique (4-2). Une victoire qui n’aura pas permis aux « Trois Lionceaux » de se qualifier pour les demi-finales. Dommage, on aurait bien repris un peu de Dowman, qui devrait commencer la préparation estivale avec le groupe pro d’Arsenal cet été. Pas mal, à 15 piges.

→ Nathan De Cat, le futur chat noir des Bleuets ?

Chapristi, les Belges ont enfin un bon joueur en défense. Il n’a que 16 ans, mais il pourrait déjà postuler chez les grands tellement la ligne défensive actuelle des Diables rougesinspire autant confiance que celle de Montpellier. Le joueur d’Anderlecht, capable de gratter des ballons comme de les distribuer, peut compter sur ses grandes jambes pour remporter ses duels. Celui qui a la tronche à jouer dans un reboot de Skins connaît déjà la Coupe d’Europe, il est entré en jeu contre Fenerbahçe en février dernier (2-2). Il a même planté lors des play-off en Belgique. « Il est le jeune le plus proche du niveau requis pour le noyau A, confirmait Tim Borguet, à la tête de la direction sportive d’Anderlecht, à L’Avenir en avril dernier. Il est très proche de ce qu’on attend de membres de l’équipe première. Footballistiquement, ce n’est pas une surprise qu’il soit déjà au niveau. » Lui aussi s’est chargé d’écœurer la Tchéquie, avant de retrouver la France ce jeudi soir. S’il devient rouge comme un certain Kevin, ça sentira le roussi pour les Bleuets.

→ Karl, Lennart et la manière

1,68 mètre, 67 kilos, le bonhomme de 17 ans peut ne pas impressionner au premier regard. Et pourtant. On ne sait pas s’il est philosophe, mais il est du genre poète sur un terrain. Avec un supplément pied gauche magique. Sous le maillot du Bayern Munich, Karl terrorise les autres équipes de jeunes. Celui qui peut jouer milieu offensif comme ailier droit affiche un solide bilan de 23 buts et 10 passes décisives en 17 rencontres de U17 Nachwuchsliga cette saison. Le Real Madrid et l’Ajax Amsterdam auraient même déjà frappé à la porte du club bavarois pour tenter de ramener la pépite chez eux, comme le rapportait Sky Germany en octobre 2024. Son talent n’a pas empêché la jeune Allemagne de ne pas sortir des poules, avec notamment deux revers contre la France (3-0) et le Portugal (2-1). Il est prêt pour la Mannschaft !

Lennart Karl - Euro U17 The Future of Bayern Munich & Germany 🇩🇪💫pic.twitter.com/RUd4oUoJDT — charlie (@chazzurri) May 27, 2025

→ Djylian N’Guessan, déjà tout d’un grand

Il ne faut pas aller chercher bien loin, il est le plus jeune joueur à avoir évolué chez les pros cette saison, cinq plus grands championnats confondus. À 16 ans et 127 jours, Djylian N’Guessan a du feu dans les jambes. Auteur d’un doublé contre l’Albanie (succès 4-0) alors qu’il venait d’entrer en jeu et d’un but contre l’Allemagne (victoire 3-0), le joueur de Saint-Étienne a déjà huit matchs de Ligue 1 à son actif, dont trois titularisations. Pas mal pour un joueur qui fêtera son 17e anniversaire le 30 août (attention au cadeau mercato), mais qui n’a pas pu aider les Verts à se sauver. « Le football pour Djylian N’Guessan semble vraiment quelque chose de naturel », s’était carrément enflammé son entraîneur Eirik Horneland. Il n’a pas encore fait oublier Kévin Monnet-Paquet, mais il a tout pour devenir l’Eli Junior Kroupi de la Ligue 2 la saison prochaine. À condition de ne pas céder aux sirènes des clubs intéressés, bien sûr.

DJYLIAN N'GUESSAN - CF - 16 (2008) - ASSE vs 🇩🇪 U17s 🇫🇷📈pic.twitter.com/PwLRoK0niA — charlie (@chazzurri) May 22, 2025

→ Mateus est loin d’être un joueur Mide

Prenez du Vitinha, un peu de João Neves et saupoudrez de Bruno Fernandes, pour obtenir un Mateus Mide impressionnant à tout juste 17 ans. Provocateur, dribbleur et même finisseur, le milieu du FC Porto U19 en est à 9 buts en championnat cette saison. Dans cet Euro U17, il s’est déjà montré à son avantage, avec un joli ratio d’un but et une passe décisive en trois matchs.

Mateus Mide, 17 🇵🇹 vs Germany U17 - 79 minutes played pic.twitter.com/kdOff8dQ7g — 𝗕𝟭𝟬 (@SilvaPropaganda) May 25, 2025

Ses statistiques pourraient ne pas s’arrêter là, puisque le Portugal retrouvera l’Italie, vainqueur en 2024, lors des demi-finales pour prendre sa revanche sur l’an passé. Les Portugais, qui n’ont plus remporté la compétition depuis 2016, s’étaient inclinés 3-0 en finale, sur un doublé de la pépite de l’AC Milan Francesco Camarda, qui ne joue pas cet Euro. Les Italiens pourront en tout cas se méfier de Mide, numéro 10 dans le dos mais davantage utilisé comme un relayeur par le sélectionneur Bino. Le gamin est technique et aime déjà se transformer en chef d’orchestre : donnez-lui sa baguette !

Les Bleuets filent en demi-finales de l’Euro U17