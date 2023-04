L’OM marque le pas face à Montpellier

Comme souvent ces derniers temps, l'OM a perdu des points à domicile. Pour la cinquième fois de suite, les Marseillais n'ont pas gagné devant leur public, tenus en échec par des Montpelliérains plus inspirés, et plus fringants.

Olympique de Marseille 1-1 Montpellier HSC

Buts : Guendouzi (41e) pour l’OM / Nordin (12e) pour le MHSC

Plutôt que de mettre à terme à la bonne série du MHSC, désormais invaincu depuis six matchs et le retour aux affaires de Michel Der Zakarian, l’OM a eu la mauvaise idée de prolonger la sienne, moins glorieuse, de cinq matchs consécutifs sans victoire au Vélodrome. Tenus en échec par Montpellier sur leur pelouse, les Olympiens n’ont jamais trouvé le rythme en ouverture de la 29e journée de Ligue 1, bien loin de leur intensité habituelle. Igor Tudor avait pourtant privilégié la fraîcheur en laissant Mbemba et Ünder, de retour de sélection, sur le banc. Le Croate avait même décidé d’enfin lancer Vitinha avec Sanchez dans son dos. Mais ses choix n’ont pas été payants. Face à des Héraultais qui n’avaient rien à perdre, et donc relâchés, l’OM a encore perdu des points à domicile, alors que l’occasion était belle de mettre la pression sur ses poursuivants et sur le PSG. Les derniers espoirs de titre sont de plus en plus minces, et le Vélodrome l’a fait comprendre au coup de sifflet final.

Le show Khazri

Pointé du doigt en conférence de presse par Michel Der Zakarian pour ses « 3-4 kilos de trop », Wahbi Khazri a rééquilibré la balance d’entrée. Souvent inspiré face à l’OM, le Tunisien a mystifié Guendouzi et le Vélodrome d’un sombrero de la cuisse, avant de traverser le terrain pour servir Wahi. En une touche, le buteur montpelliérain a décalé Nordin, à pleine vitesse, et qui n’a laissé aucune chance à Ruben Blanco (0-1, 12e). Titulaire en l’absence de Pau Lopez, fiévreux, le numéro deux s’est fait piéger au premier poteau sur un contre éclair, qui a permis au MHSC de faire douter l’OM, pourtant bien entré dans son match. Après de longues minutes de flottement – notamment suite à un protocole commotion pour Kouyaté, après un choc avec Vitinha -, les hommes d’Igor Tudor se sont peu à peu remis les idées en place. Les temps forts aux abords de la surface du MHSC se sont multipliés, et c’est finalement sur penalty que l’OM a comblé son retard, grâce à une main de Mamadou Sakho sur un enchainement éclair d’Alexis Sanchez. Le Chilien a toutefois laissé Matteo Guendouzi s’emparer du ballon, pour que le chevelu le dépose dans le petit filet de Lecomte (1-1, 40e). Revenus dans la rencontre, les Marseillais ont pourtant bien failli se saborder de nouveau en laissant Wahi décocher une frappe soudaine aux vingt mètres, passée juste à côté, à quelques secondes de la mi-temps.

D’ordinaire, Igor Tudor sait trouver les mots à la pause pour revigorer ses troupes, les plus prolifiques de Ligue 1 au retour des vestiaires. Mais pas cette fois. L’apathie et le manque de solutions offensives n’ont pas quitté les rangs olympiens durant le second acte, bien que le MHSC a rapidement abandonné toute ambition offensive. Une stratégie qui aurait pu être payante, mais la frappe enroulée de Wahbi Khazri (encore lui) est venu frôler le poteau de Ruben Blanco sur la plus grosse occasion de ce second acte (66e). Côté Marseillais, les deux frappes cadrées (dont un centre raté) de la soirée témoignent de la pauvreté offensive de la soirée. Les occasions phocéennes se sont limitées à de nombreux centres intéressants, sans jamais personne pour les couper. Vitinha (53e), Clauss (57e), Sanchez (72e) ne sont pas passés loin, alors que Sylla a failli en détourner un autre dans ses cages (86e). Mais la seule tentative cadrée en deuxième période de l’OM a été une tête toute molle de Kolasinac (82e), loin d’inquiéter Benjamin Lecomte. Les entrées des hommes forts Ünder et Mbemba n’y ont rien changé, pas plus que celle de Dimitri Payet, volontaire mais pas tranchant. En face, le bloc montpelliérain n’avait qu’à encaisser sans trembler. Difficile d’espérer mieux que ce nul pour l’OM, qui a déjà perdu 20 points en Ligue 1 cette saison au Vélodrome (contre 25 points en 2021-2022). Une note qui pèse lourd dans la course au titre, devenu un mirage, et qui donne l’opportunité à Lens de redevenir dauphin en cas de victoire face à Rennes, samedi.

Marseille (3-4-2-1): Blanco – Kolasinac, Gigot, Rongier – Nuno Tavares, Veretout, Guendouzi (Mbemba, 59e), Clauss (Kaboré,76e) – Malinovskyi (Payet, 76e), Sanchez – Vitinha (Ünder, 59e) Entraîneur : Igor Tudor

Montpellier (4-2-3-1): Lecomte – Sylla, Kouyaté (Sakho, 22e), Julien, Sacko (Tchato, 46e) – Leroy (Fayad, 76e), Chotard – Nordin (Mavididi, 61e), Savanier, Khazri – Wahi (Germain, 79e) Entraîneur : Michel Der Zakarian

