Comment la connexion Güler-Mbappé est devenue l’arme fatale du Real

« Un attaquant doit toujours s’adapter à toutes les situations, à ses coéquipiers, à leurs caractéristiques. Beaucoup de gens font référence au jeu qu’on avait quand je suis arrivé en sélection. Mais on avait des joueurs différents. Par exemple, au milieu, on avait Paul Pogba. Avec lui, tu as juste à baisser la tête, courir, faire un appel et tu sais que le ballon va arriver dans tes pieds. » Cette déclaration de Kylian Mbappé, en plein Euro 2024, sonnait comme un cri du cœur. Celui d’un attaquant cherchant désespérément à retrouver un passeur du calibre de Paul Pogba, capable de mettre sur orbite ses appels en profondeur.

La saison dernière au Real Madrid confirmait d’ailleurs ces manques, avec un Mbappé en manque de repères sur la pelouse, tiraillé entre son rôle de « 7 et demi » lancé dans le dos des défenses, et celui de 9, désireux de recevoir le cuir dans les pieds. Pour le buteur franco-madrilène, la période de tâtonnement a heureusement pris fin en cette saison 2025-2026. Maître de l’attaque madrilène, Kylian Mbappé s’est surtout – et enfin – trouvé un meneur de jeu digne de ses statistiques : Arda Güler. Le Turc est en effet devenu la pièce maîtresse de l’entrejeu merengue, à la vision géniale et au statut de successeur technique de Luka Modrić de plus en plus prégnant.

« Il y a aussi des soirs où un regard suffit »

En chiffres, la donne est d’ailleurs très simple : Arda Güler a délivré six passes décisives cette saison, toutes pour Mbappé. Et dans les faits, le constat est tout aussi saisissant. Sur ces offrandes, Güler répète inlassablement le même schéma : contrôle orienté vers l’avant, coup d’œil et ballon lancé entre deux défenseurs sans trop de réflexion. L’ancien de Fenerbahçe le sait, Kylian Mbappé rôde toujours entre le central et son latéral – l’affreux halfspace –, pas besoin de trop tergiverser donc, quitte à risquer une perte de balle. Face à Oviedo (0-3) par exemple, la passe de Güler envoyait Mbappé directement au contact de Dani Calvo et David Costas. Le Français s’en est tiré avec un joli contrôle orienté et une frappe croisée.

Rebelote contre Getafe (0-1), et un ballon placé entre Djené Dakonam et Domingos Duarte, là aussi achevé par une orientation rapide dos au but et une frappe opposée. Installé, ce circuit de passe confirme surtout le sens du dosage de Güler et les automatismes (re)trouvés de Mbappé, qui en a enfin terminé avec ses faux départs annonciateurs de hors-jeu souvent flagrants. Dans un entretien accordé à L’Équipe Mag, l’Ankariote précisait : « Ses qualités et les miennes sont faites les unes pour les autres, assure Güler. On se comprend super bien, c’est fluide. Parfois, on échange un peu avant les rencontres : “Aujourd’hui, on devrait faire ceci, cela.” Il y a aussi des soirs où un regard suffit. »

Le duo dont dépend Xabi Alonso

Il faut dire que dans la capitale espagnole, les départs successifs de Toni Kroos et Luka Modrić avaient laissé planer le doute quant à la capacité qu’aurait le Real Madrid à retrouver un milieu avec une lecture de jeu comparable. Bingo avec Arda Güler, positionné dans ce rôle d’enganche moins fixe que ses prédécesseurs, car beaucoup plus facile dans la projection. Souvent cantonné à un rôle de milieu droit avec Carlo Ancelotti, le bonhomme de 20 ans voyait sa palette se réduire à de longs ballons, des bagarres avec le latéral adverse et une lutte avec la ligne de touche. Soit tout ce que ses caractéristiques physiques détestent. Avec Xabi Alonso, le Turc est désormais un meneur exclusif. Lui-même ancien milieu de génie du jeu, l’entraîneur n’aura pas tardé à comprendre le lien naturel construit entre Arda et Kylian Mbappé.

Every goal and assist between Kylian Mbappe & Arda Güler since last season. pic.twitter.com/0zvqX0VC6Q — Gill (@Gilld) November 3, 2025

En élargissant la focale, et au moment où s’écrivent ces lignes, le duo est d’ailleurs impliqué sur 23 des 34 buts du Real Madrid cette saison. Difficile de faire plus dépendant pour un club. Une dépendance à laquelle s’est ainsi assujetti Alonso, qui doit pourtant composer avec un milieu de terrain où se bousculent Federico Valverde (désormais replacé en latéral), Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, et Dani Ceballos. Et dans ce secteur concurrentiel, force est de constater que l’entraîneur espagnol a vite fait d’Arda son pion indispensable, mutant bien souvent en électron libre en cours de partie. Contre Valence ce samedi soir (4-0), Güler s’est ainsi retrouvé à déborder côté gauche pour servir l’attaquant d’un centre. Preuve d’une variabilité toujours appréciable. Si l’on veut exagérer, a-t-on le droit d’y voir une version 2.0 de l’association Mesut Özil-Cristiano Ronaldo ? Pourquoi pas.

Pourtant, rien n’est encore abouti. Parmi les hic de cette connexion, l’on peut évoquer son essoufflement lors des grands rendez-vous. Excellent en première période face à l’Atlético (5-2), le duo s’est ainsi éteint après la pause, Güler étant même remplacé à l’heure de jeu. Idem pour le Clásico (2-1), avec des Merengues supérieurs dans tous les compartiments, à l’exception d’Arda, là aussi trop tendre et même à l’origine de l’égalisation catalane, consécutive à une perte de balle devant sa surface. Ce mardi soir, contre Liverpool à Anfield, la « GM Connexion » a donc l’occasion de gommer ce dernier déchet et d’enfin briller sur une scène prestigieuse. Pour envoyer un message clair à l’Europe : les enchanteurs s’habillent toujours en blanc.

En direct : Liverpool - Real Madrid (0-0)