Les notes de Marseille

Azzedine Ounahi

On a voulu nous faire croire qu’il était de gauche alors qu’il est clairement plus à l’aise au centre. On a voulu nous faire croire qu’il était François Hollande alors qu’il était François Bayrou. Remplacé par Valentin Rongier (67e), dont on a voulu nous faire croire qu’il ne méritait pas d’être titulaire.