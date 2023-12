Le PSG cloue Nantes

PSG 2-1 Nantes

Buts : Barcola (41e) et Kolo Muani (83e) pour Paris // M. Mohamed (55e) pour Nantes

Randal Kolo Muani a respecté la tradition. Parti du FC Nantes pour l’Eintracht Francfort à l’été 2022, revenu en France un an plus tard du côté de la capitale contre plus de 80 millions d’euros, le feu follet de Villepinte retrouvait pour la première fois les Canaris sur le terrain, et il les a évidemment trahis. Entré à la 79e minute, buteur quatre minutes plus tard (2-1, score final, 83e) grâce à sa nouvelle spécialité – une finition de renard dans les six mètres sur un second ballon –, RKM a sauvé le leader parisien d’une mauvaise passe, Nantes ayant tenu bon jusque dans les dix dernières minutes. Attention : mercredi au Westfalenstadion, ce seront encore des Jaunes en face, mais ils seront certainement plus redoutables.

Barcola, un but partout

Alors que le virage Auteuil avait mis les petits tifos dans les grands (trois différents, puis un feu d’artifice en bouquet final) pour fêter l’anniversaire des « Parias Cohortis », on a d’abord cru que le héros du soir serait Bradley Barcola. Souvent en souffrance face à lui, Marcus Coco – pas latéral de métier – a craqué peu avant l’entracte et laissé le Gone s’échapper pour être récompensé de ses efforts et signer son premier but parisien, en trouvant le soupirail de Lafont après un relais avec Vitinha (1-0, 41e). La deuxième frappe cadrée parisienne seulement (malgré une nette domination), Kylian Mbappé ayant failli ouvrir le score après 18 secondes de partie (1re). Le double B était tout proche de remettre ça sur un rush similaire après la pause, dans la même position et face au même adversaire, mais il a cette fois trouvé le petit filet extérieur (58e) quelques instants après avoir coûté l’égalisation à son équipe sur corner en se laissant dominer de la tête au premier poteau par le pugnace Mostafa Mohamed, muselé jusque-là (1-1, 55e).

Surprenant, mais pas tant immérité pour des Nantais (qui arboraient un brassard noir en hommage au supporter mortellement blessé à l’arme blanche en marge de la réception de Nice il y a une semaine) déjà dangereux sur une sacoche de Florent Mollet claquée par la nouvelle star Arnau Tenas (15e). Les deux se retrouveront d’ailleurs dans le temps additionnel, et le rouquin n’aura pas plus de réussite, de la tête lors d’une poussée nantaise (90e+3). Après l’ovation du Parc offerte à Warren Zaïre-Emery pour son retour (61e), Eray Cömert n’a pas été loin du penalty sur un Kyks peu en vue ce samedi (68e), et Nantes, blindé – en vain – par Jocelyn Gourvennec avec la sortie de son buteur pour l’entrée de Quentin Merlin, a résisté jusqu’à la 83e et ce coup franc de l’inspiré Kang-in Lee, ce coup de casque de Lucas Hernández repoussé par Lafont et ce tap-in de RKM. Ce dernier aurait même pu se muer en passeur décisif si Marco Asensio s’était montré moins emprunté (85e). Quoi qu’il en soit, les débuts de Jocelyn Gourvennec sont réussis.

8 – Paris a remporté chacun de ses 8 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours dans le Top 5 européen et sa plus longue dans l'élite depuis mai-septembre 2021 sous Mauricio Pochettino (10). Prêt. #PSGFCN pic.twitter.com/Wm0TQNloME — OptaJean (@OptaJean) December 9, 2023

PSG (4-3-3) : Tenas – Hakimi, Danilo, Marquinhos (Škriniar, 61e), Danilo, L. Hernández – Soler (Asensio, 79e), Ugarte (Zaïre-Emery, 61e), Vitinha (O. Dembélé, 67e) – K. Lee, Mbappé, Barcola (Kolo Muani, 79e). Entraîneur : Luis Enrique.

FCN (4-2-3-1) : Lafont – Coco (Pierre-Gabriel, 61e), Castelletto, Cömert, Duverne (Bamba, 87e) – D. Augusto, Moutoussamy (Marquinhos, 61e) – Mollet, M. Sissoko (Abline, 86e), Simon – M. Mohamed (Merlin, 73e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

