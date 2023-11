Le PSG annexe Monaco

PSG 5-2 Monaco

Buts : Ramos (18e), Mbappé (39e), Dembélé (70e), Vitinha (72e), Kolo Muani (90e+7) pour le PSG // Minamino (22e), Balogun (76e) pour l’AS Monaco

Il fallait bien qu’il arrive un jour, ce match plein d’Ousmane Dembélé au PSG. Sur la bonne voie avant la trêve, le meneur de jeu et ailier droit parisien a régalé le Parc des Princes ce vendredi soir face à Monaco. Un festival de percussions, de dribbles, de passes et de tirs qui a permis au Paris Saint-Germain d’enchaîner un large sixième succès de rang en Ligue 1 et de provisoirement prendre quatre points d’avance sur l’OGC Nice et six sur son adversaire du soir. Une bien belle soirée, en somme.

Paris remercie son Dembouz

À un mois jour pour jour du Réveillon, c’est un spectacle pyrotechnique qui accueille la véritable affiche de cette 13e journée de Ligue 1. À quatre jours d’un match décisif en Ligue des champions face à Newcastle, en retour de trêve, Paris doit se coltiner une ASM qui restait sur un miraculeux nul au Havre avant la coupure et qui doit se passer de Youssouf Fofana, suspendu. D’entrée, Gonçalo Ramos justifie ses galons de titulaire et oblige Philip Köhn à un premier plongeon. L’Allemand semble en forme, et dégoûte Kylian Mbappé dans la foulée sur une belle passe de Ramos en gardant sa main gauche bien ferme. Mais voilà, en ce début de Black Friday, le portier de l’ASM décide de faire un véritable cadeau aux Parisiens en relâchant un tir enroulé et sans danger d’Ousmane Dembélé poussé au fond par Ramos (1-0, 13e). Pas verni sur l’action précédente, ni sur celle d’avant avec un but refusé pour Vanderson, Monaco va profiter à son tour d’un regalo de Donnarumma qui foire sa relance et offre à Takumi Minamino l’égalisation sur un plateau (1-1, 22e).

Tout est à refaire pour Paris, qui va progressivement reprendre le contrôle du jeu par l’intermédiaire d’un Fabian Ruiz de plus en plus dominant et d’un Dembélé qui ne cesse de tourmenter le pauvre Ismail Jakobs. C’est côté droit que le PSG appuie et sur un nouveau centre d’Achraf Hakimi, Mbappé loupe une énorme occase seul au point de pénalty bien sortie par Köhn. L’ancien Monégasque ne semble pas dans un grand soir, mais va sauver sa soirée à la suite d’un pénalty obtenu à l’expérience par… Dembélé, au profit du jeune Magassa, qu’il transforme avec sang-froid (2-1, 39e). Avant la pause, Monaco a la balle de l’égalisation, mais Minamino, pourtant parfaitement mis sur orbite par Aleksandr Golovine, tombe sur un Donnarumma impérial. L’épilogue d’un premier acte agréable au Parc des Princes.

Dembélé et Vitinha pour le show

La seconde période reprend sur un petit trop, pendant 15, 20 minutes, où l’on pense alors que Paris va gérer ce résultat en bon père de famille face à un Monaco pas pressé de sonner la révolte. Il n’en est rien : sur un coup franc rapidement joué par Ruiz, Dembélé effectue un magnifique contrôle du talon pour s’emmener le ballon avant de s’offrir son premier but avec le PSG d’une magnifique frappe en lucarne (3-1, 70e). La fin du show Dembélé sonne dans la minute, ovationné par le Parc, remplacé par Bradley Barcola qui entre en jeu en compagnie de Randal Kolo Muani. Dembouz n’a même pas le temps d’en rire sur le banc que Paris s’envole déjà : Kolo-Muani fait la différence sur Guillermo Maripan, Mbappé sert Vitinha à l’entrée de la surface qui enroule un délice de frappe poteau rentrant (4-1, 72e).

La fin du bal ? Pas encore. Piqués, les Asémistes vont avoir une petite réaction d’orgueil et profiter du mauvais alignement de Milan Škriniar pour voir Minamino envoyer Balogun battre Donnarumma (4-2, 76e). Trop tard pour espérer mieux, malgré deux tentatives dangereuses de Wissam Ben Yedder et Denis Zakaria, d’autant que dans le temps additionnel, Kolo Muani y va à son tour de son petit pion (5-2, 90e+7). Il aura donc fallu attendre la mi-novembre pour voir Paris commencer à prendre ses aises sur le trône de la Ligue des talents.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Mukiele, Skriniar, Lucas Hernandez – Ugarte, Ruiz (Soler, 82e), Vitinha – Ramos (Kolo Muani, 72e), Mbappé, Dembele (Barcola, 71e). Entraîneur : Luis Enrique.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Magassa, Maripan, Singo – Jakobs, Camara (Ben Yedder, 79e), Zakaria, Vanderson (Diatta, 79e) – Golovine, Minamino (Akliouche, 79e) – Balogun. Entraîneur : Adi Hütter.

