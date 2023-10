Le onze PSG-Newcastle de Laurent Robert

Bernard Lama

Mon cœur balance entre Shay Given et Bernard Lama. Mais on va respecter l’ancien donc ce sera Bernard. Parce que c’est le Chat, le grand frère. Quand je suis arrivé à Paris il m’a beaucoup aidé. On venait des îles. Lui la Guyane, moi la Réunion, et à peu près la même culture. Il était en fin de carrière et il m’a beaucoup appris !