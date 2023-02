Le nouveau site de So Foot est arrivé : aimez-le comme il est et comme il vous aime !

On y est. Après quelques turbulences, SoFoot.com est de nouveau sur les rails pour notre et votre plus grand plaisir. L'occasion de revenir en toute transparence sur ce qui s'est passé, ce qui s'est dit et ce qui vous attend pour la suite. Divulgâchis : on va s'éclater tous ensemble.

Le nouveau SoFoot.com est né, et cette fois, c’est la bonne ! Enfin, normalement, hein…

Nous avons connu quelques galères au moment de changer la tronche du site fin janvier. On s’excuse bien entendu platement pour les désagréments et les frustrations que cela a engendrés (un peu comme quand un club achète un attaquant hors de prix et qu’il met du temps à marquer ses premiers buts). Notre pléthorique (oh la fake news !) équipe technique a trimé pour réparer tout ça, entendu vos nombreuses remarques et compris votre mécontentement quant à l’utilisation difficile, parfois impossible pendant les premiers jours, de ce site qu’au fond vous adorez – même si vous adorez aussi ne pas l’aimer.

Aujourd’hui, selon toute vraisemblance, vous pouvez faire ce que vous voulez de et sur sofoot.com : lire des articles, les commenter et les partager, ou ne pas lire les articles et commenter quand même, ou venir lire uniquement les commentaires (tant que vous cliquez, vous savez, nous, hein…). Si vous voulez être de la fête dans les commentaires, pensez à vous créer un compte, d’abord. Et si vous vous sentez mentalement prêts, on vous invite à faire un tour dans le forum.

Maintenant, un peu de communication autour de ce nouveau site qu’on appelle entre nous… roulements de tambours… « le site bleu ».

« DU BLEU ? MAIS POURQUOI DU BLEU BORDEL VOUS VOULEZ ME NIQUER LES YEUX ?? AAAHHHH JE SAIGNE DES PUPILLES ET JE SENS MES RÉTINES RENTRER DANS MON CERVEAU !! » : c’est grosso modo la teneur d’un bon milliard de messages qu’on a reçus. Alors, on se calme, le bleu n’est qu’une couleur, vous aviez détesté le jaune en 2015, comme vous aviez vomi le rouge ou le vert les années précédentes pour ceux qui nous suivent depuis des siècles et des siècles. On voulait un coloris moins foufou, plus sobre. Moins jaune quoi. Alors on a changé, tout simplement (après avoir lu une étude plutôt secrète publiée conjointement par la NASA et l’université de Caen qui explique que le bleu vous fait rester plus longtemps sur le site). Mais on vous promet que la prochaine fois qu’on repeindra la façade, vous regretterez le bleu.

Autre sujet qui a perturbé pas mal de monde ici : le nouvel agencement de la page d’accueil. En 2015, pour nous différencier un peu, on avait opté… bah pour le jaune. Cette année, pour cette refonte, sur la version « desktop » comme disent les gens de l’informatique (sur ordinateur, en VF pour tous les individus qui ne parlent pas en balises et en HTML), nous avons opté pour un agencement un peu plus éclaté, un peu original (qu’est-ce qu’on est dingos quand même !), qui rappelle à certains « les blogs dégueulasses des années 2000 », mais bon, nous on aime bien… Ceci étant, on voit trois avantages à cette nouvelle page d’accueil :

1/ on adore cet énorme article en une, et le fait que les photos (fournies par notre partenaire IconSport, smiley clin d’oeil) ou les illustrations soient bien mieux mises en valeur par rapport à avant, en taille comme en définition globalement partout sur le site.

2/ par rapport à la version jaune, vous retrouvez désormais beaucoup plus d’articles sur la mouture bleue en arrivant sur la homepage. Vous pouvez par exemple partir plusieurs jours en vacances dans une ville sans 4G, genre Metz, et lire tout ce que vous avez loupé depuis quand vous vous reconnecterez en revenant dans le monde réel.

3/ ce n’est pas une nouveauté, mais on voulait trois avantages, donc bon allons-y : en desktop, on a gardé ce système de grosses news dans la colonne de droite parce qu’on le kiffait, tout simplement.

Ceci étant, pour ceux qui lisent sofoot.com sur leur smartphone, autant dire l’immense majorité d’entre vous (les quatre cinquièmes pour les lectrices et lecteurs qui ont fait S), la page d’accueil a gardé un aspect beaucoup plus classique, assez similaire au site précédent finalement mais en bleu, avec un flux chronologique qui alterne les articles et les brèves.

Tout le monde suit ? Quelqu’un veut faire une pause ou aller sur un autre site de foot ? On continue ? Alors on passe au cœur et au corps des articles !

Déjà, on a cédé sur la question de la taille des chapôs qui vous a visiblement agressé les premiers jours. On aimait vraiment beaucoup nos gros chapôs en tête d’article (et on sait qu’un jour, le futur nous donnera raison), mais on est revenu, un peu à contrecœur, à une taille assez classique pour éviter tout excès de violence dans les commentaires. On en a profité pour augmenter l’interlignage du texte, qui est désormais présenté dans une nouvelle police (haut les mains, blague de graphiste, pardon…). Vous n’allez pas vouloir le croire, mais on vous le promet : que ce soit sur votre ordinateur ou votre téléphone, c’est beaucoup plus confortable comme ça par rapport à avant. Bon, puis, franchement, elle n’est pas belle cette immense photo en bonne grosse définition pour illustrer le contenu ? (Réponse admise : « Oui, elle est superbe So Foot, merci ! »)

Tant qu’on y est, on en profite pour démentir – sérieusement, là – un mensonge qu’on a lu de temps à autre : il n’y a pas plus de publicités sur cette version bleue que sur la jaune. On n’a pas fait un site « pour la publicité ». En revanche, oui, on a besoin de publicités. Pourquoi ? Parce que le site est entièrement gratuit et qu’écrire des articles, appeler des intervenants, se déplacer, faire des interviews, ça a un coût. Mais il n’y a pas plus de publicités à fermer ou à scroller qu’avant. On peut même affirmer sans trop prendre de risques que sofoot.com est sans doute l’un des sites gratuits avec le moins de publicités.

Autre chose, qui demeure un vaste sujet qu’on pourrait aborder autrement : nous n’avons pas changé la ligne éditoriale de sofoot.com. C’est vrai et normal, on traite beaucoup de l’actualité du foot, à travers de nombreux formats (interviews, portraits, analyses, tops, comptes rendus, notes, directs, news…) des grands championnats, des clubs les plus médiatisés et des plus gros joueurs. Mais pas que. Ne serait-ce que depuis la livraison du site bleu, on peut citer à titre d’exemple les entretiens fleuves de Gaëtan Charbonnier ou de Papiss Cissé, l’histoire de la baston d’Andy Delort contre Nantes en 2011, les portraits fournis de Brice Samba ou Mathieu Le Scornet, les focus sur le SCO d’Angers, Wrexham ou Mitoma, sur Burnley ou Lobotka, sur la diaspora japonaise au Portugal, sans oublier le déjà légendaire Top 100 des joueurs fictifs. Et cette liste est loin d’être exhaustive, vous le constatez en réalité en venant quotidiennement sur ce site.

Que vous dire de plus, sinon ? Qu’on a commencé un lexique du football que vous pouvez commenter à votre guise, qu’on est à l’écoute si vous avez des remarques constructives, qu’on est toujours preneurs si vous remontez des bugs qui nous auraient échappés, que ce site est amené à évoluer, que vous pouvez vous inscrire à la SO FOOT LIGUE en cliquant sur le menu « Fantasy League » ou « SFL » selon que vous soyez en desktop ou en mobile, que vous pouvez toujours retrouver les résultats et les classements ici, qu’on vous invite fortement à découvrir nos podcasts, que vous devriez nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter, parce qu’on accompagnera ce site bleu de nouveaux formats sociaux sous peu, qu’on a des envies sur nos chaînes Twitch et TikTok qui vont bientôt prendre vie, qu’on a toujours le partenaire le plus réglo du marché pour vous accompagner si vous souhaitez parier, que vous trouverez plein de cadeaux chouettes à faire dans notre boutique en ligne, qu’on propose toujours de belles offres d’abonnements à tous les magazines du groupe So Press… Ah, et qu’il y a même un mode « sombre » si vous trouvez la petite lune dans le menu en haut à gauche pour vous débarrasser du bleu si vraiment ça vous nique les yeux à vous en faire saigner les pupilles et à vous en faire rentrer les rétines dans le cerveau.

Sur ce, amies, amis, aimez-vous et débattez respectueusement dans les commentaires, ce serait la plus belle réussite de cette nouvelle version. Parce que si nous avons changé et que vous avez changé, tout le monde peut réussir à changer.