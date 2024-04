Le Bayern Munich, la chute d’un empire

Champion chaque année depuis 2013, le Bayern Munich a cette fois dû s’incliner sur la scène domestique face au Bayer Leverkusen, tout simplement plus fort. Un revers pour lequel les Bavarois ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, et qui permet à l’Allemagne d’enfin tourner la page d’une période de domination aussi impressionnante que lassante.

La dernière fois que le Bayern Munich a loupé le titre de champion en Bundesliga, Gangnam Style explosait tous les records sur YouTube, François Hollande venait d’être élu président de la République et Lamine Yamal était encore en train de jouer aux petites voitures à la maternelle. Une fois ce coup de vieux digéré, il faut désormais se faire à l’idée qu’après onze années de règne sans merci en Bundesliga, le Rekordmeister a fini par laisser sa couronne au Bayer Leverkusen. Une équipe qui, tout un symbole, ne l’avait jamais encore arborée dans toute son histoire. Si l’on peut relativiser cet échec en se disant que toute série doit bien prendre fin un jour, et qu’il n’y a pas de honte à s’incliner face à l’incroyable équipe de Xabi Alonso, la saison des Bavarois a tout de même de sacrés airs d’un plantage en règle.

Malédiction Kane et fin de cycle

Au moment où Harry Kane pose ses valises en Bavière pour près de 100 millions d’euros, on se dit que seule la malédiction des trophées qui accompagne l’Anglais depuis le début de sa carrière peut empêcher le Bayern de concourir pour un douzième titre consécutif. Face à une concurrence qui semble à chaque fois trop juste au moment de conclure, à l’image de Dortmund lors de la saison précédente, le club aux six Ligues des champions semble se mettre encore un peu plus à l’abri sur la scène domestique en recrutant le numéro neuf létal que n’était pas Eric Maxim Choupo-Moting.

The Harry Kane effect 😂 pic.twitter.com/ofHHPwfvlA — Footy Humour (@FootyHumour) April 15, 2024

Mais force est de constater qu’un seul transfert ne pouvait pas colmater à lui seul la baisse de régime de certains cadres. Joshua Kimmich et Leon Goretzka, véritables patrons lors du sextuplé de 2020, sont aujourd’hui bien en dessous de leurs standards dans un milieu qui n’a plus jamais été le même depuis le départ de Thiago Alcântara. Si Kingsley Coman, Leroy Sané et Serge Gnabry sont capables du meilleur, les blessures et leur irrégularité chronique laissaient déjà présager le fait qu’ils puissent faire défaut à un moment ou un autre. Derrière, les erreurs défensives se sont multipliées cette saison, à l’image de Dayot Upamecano, pris dans une spirale négative depuis un peu plus d’un an.

Difficile aussi de ne pas évoquer Thomas Tuchel comme l’un des coupables. Depuis son arrivée en mars 2023, en remplacement de Julian Nagelsmann, le champion d’Europe 2021 n’est jamais parvenu à faire l’unanimité, que ce soit d’un point de vue tactique ou humain. L’ambiance du vestiaire semble en effet délétère depuis de longs mois, si l’on se fie aux rumeurs qui émanent de la presse allemande.

La lassitude du champion

Lorsque l’on jette un œil aux saisons précédentes en Bundesliga, on remarque que le nombre de points des Bavarois n’a fait que baisser depuis quatre ans, passant de 82 en 2020 à 71 en 2023. On peut même être en droit de penser que l’incroyable sextuplé de 2020 avait marqué une trêve dans la relative baisse de régime du club, déjà en cours lors des années précédentes. Ce Bayern était en fait prenable depuis déjà un moment, mais il fallait tout simplement qu’une équipe soit en mesure d’escalader la forteresse. Son titre la saison dernière était d’ailleurs la conséquence du raté monumental de Dortmund, plus que de la réussite absolue du Bayern.

Car c’était un problème reconnu par tous en Allemagne, les Bavarois en premier lieu. La domination du club et le manque de concurrence diluaient chaque année un peu plus l’intérêt de la Bundesliga. Les onze titres consécutifs resteront probablement comme l’une des dominations les plus impressionnantes du football européen. Mais si les différents joueurs qui ont contribué à établir cette hégémonie resteront à jamais dans les mémoires, il était beaucoup plus difficile d’en tirer des souvenirs précis de matchs ou de buts ayant fait basculer le destin du championnat. Aujourd’hui, l’Allemagne espère vivre avec ce titre une nouvelle ère, plus disputée et moins redondante. La décision de Xabi Alonso de rester au Bayer semble aller dans ce sens, et promet peut-être de nouvelles batailles à deux pour le titre, comme c’était le cas avec le Bayern et Dortmund au début des années 2010.

Le Bayern a toutefois encore une chance de sauver sa saison, avec ni plus ni moins que la Ligue des champions. Une compétition qui leur a posé problème ces dernières années, puisque les Munichois n’ont plus atteint le dernier carré depuis 2020. Si les Allemands parviennent à écarter Arsenal ce mercredi, il faudra se coltiner un gros morceau en demi-finales, avec Manchester City ou le Real Madrid. Le Bayern peut garder un motif d’espoir : si l’on s’en réfère à cette fameuse saison 2011-2012, celle où ils avaient laissé filer la Bundesliga pour la dernière fois, les Bavarois avaient justement fait tomber les deux clubs pour atteindre la finale.

