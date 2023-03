Giroud, l’homme des grands soirs

En déplacement au Tottenham Hotspur Stadium après son succès lors du match aller (1-0), le Milan s’autorise encore le droit de rêver. Largués en championnat, les Rossoneri comptent bien prolonger encore un peu plus le plaisir dans la plus grande des compétitions continentales. Une rencontre sous tension, qu’un certain Olivier Giroud affectionne particulièrement.

Trois semaines ont passé depuis le succès rossonero lors du match aller (1-0) dans un San Siro de folie. Trois semaines qui ont permis aux hommes de Stefano Pioli de reprendre confiance sur la scène nationale (deux victoires et une défaite) et surtout de s’acclimater encore plus à ce 3-5-2, nouveau système préférentiel du divin chauve. Désormais, Olivier Giroud évolue aux côtés de Rafael Leão à la pointe de l’attaque, le Portugais endossant le rôle d’électron libre gravitant autour du pivot milanais. À 36 balais, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus enchaîne toujours les matchs, titulaire à onze reprises (sur treize matchs) depuis le retour du Mondial. Forcément, le numéro 9 accuse quelque peu le coup, en témoigne sa rencontre fantomatique ce week-end face à la Fiorentina (58% de passes réussies pour 50% de duels gagnés). Oui mais voilà, si Olivero doit désormais faire avec son âge, son importance est indiscutable dans les grands rendez-vous. Face aux Spurs, un adversaire qu’il connaît très bien, puisque c’est l’équipe qu’il a le plus affrontée dans sa carrière (à 19 reprises pour 8 victoires, 7 défaites et 4 buts inscrits), « Chaussette » devra se salir et prouver une nouvelle fois qu’il vit pour ces soirées-là.

L’odeur du sang

Son retourné acrobatique face à l’Atlético de Madrid en huitièmes de finale en 2021, son contrôle orienté et sa frappe petit filet dans le derby la saison dernière, ou encore son festival de crochets dans la surface avant de conclure en demi-finales de FA Cup face à Southampton en 2018 : Olivier Giroud parvient très souvent à s’illustrer dans les grands matchs. « Les buts d’Olivier rentrent dans l’histoire pas forcément pour la quantité, mais surtout pour la qualité et leur importance », argumente Carlo Pellegatti, journaliste milanais historique. Preuve en est, en Ligue des champions, le kart reste le meilleur buteur du Diavolo cette saison avec quatre réalisations, dont ce précieux doublé face à Salzbourg (4-1).

Il rend ses coéquipiers plus forts et ses adversaires moins forts. Arsène Wenger

Une appétence pour les soirées étoilées qui s’explique par « un mental de fer » comme aime le rappeler Arsène Wenger. Son mentor à Arsenal souligne cette force mentale qui se nourrit de la tension : « C’est un joueur intelligent, qui est convaincu par ses qualités. Olivier a toujours apprécié les grands rendez-vous, ce sont les meilleurs moments pour montrer sa force. Il a toujours été contesté et s’est construit justement autour de ces critiques. » Ce côté guerrier, insensible à la difficulté et « qui apprécie l’odeur du sang », comme le souligne Pellegatti, s’est aussi façonné avec le temps et l’expérience. « Avant, il avait tendance à sortir du match lorsqu’il se retrouvait en difficulté », se remémore Wenger, qui l’a eu sous ses ordres pendant six ans. « Avec le temps, il a fait un grand travail sur lui-même, il parvient désormais à rester focus du début à la fin », argumente l’ancien boss d’Arsenal. Faire la différence dans les gros matchs, là où bon nombre de joueurs sont souvent submergés par l’événement, Olivier Giroud en a fait aujourd’hui sa principale force. Pour Pellegatti, l’ancien Montpelliérain « appartient à la catégorie des grands champions », qui s’est « habitué à disputer ce genre de matchs et parvient à être étincelant. Ce sont sa maturité et son expérience qui font la différence. »

Marche à Londres

« Ce sera un match très difficile, mais on est devant. On a fait 50% du chemin », lâchait Olivier Giroud, un poil méfiant, en zone mixte après la victoire à San Siro face à Tottenham. Les Rossoneri le savent, ce déplacement à Londres ne sera en aucun cas une partie de plaisir. Outre sa capacité à faire trembler les filets dans ces gros matchs, Olivier Giroud est tout aussi précieux par sa générosité dans les efforts. « C’est le premier défenseur du Milan. Aller chercher les défenseurs adverses et multiplier le pressing, c’est aussi l’une de ses qualités », souligne Pellegatti. Comme lors du match aller, l’AC Milan devra donc délivrer une prestation défensive XXL et se montrer tueur en transition rapide. « On aurait pu tuer le match », se souciait après cette première manche Olivier Giroud, coupable d’une grosse occasion manquée sur un service de Rafael Leão. C’est justement avec l’international portugais que le Chambérien partage désormais le front de l’attaque lombarde. Ce duo franco-portugais sera l’une des principales forces rossonere dans cette rencontre, avec Leão capable de prendre les espaces et Giroud en traditionnel point de fixation. « Lorsque tu joues à côté de Giroud et que tu es malin, tu peux vraiment tirer avantage de son jeu. Il rend ses coéquipiers plus forts et ses adversaires moins forts », explique Arsène Wenger.

Face à une défense de Tottenham très friable (pire défense du top 10 anglais avec 36 buts encaissés), la complémentarité des deux hommes va « sans aucun doute déstabiliser les défenseurs anglais avec un Leão qui va faire la différence par sa vitesse et Giroud par son physique et son intelligence », avance l’actuel directeur du développement du football à la FIFA. « Même si Olivier n’aime pas partir de loin et qu’il n’est pas forcément un joueur de contre, il parvient toujours à s’adapter », se veut rassurant Professeur Wenger. Stefano Pioli le sait, ses hommes vont très certainement subir le jeu, mais Pellegatti a trouvé la ruse : « Avec Mike Maignan, Giroud va bénéficier de longues relances millimétrées qui lui permettent ensuite de lancer un de ses coéquipiers dans la profondeur. » En attendant que ce scénario se réalise, le Milan doit se préparer à une véritable bataille. Mais avec le Commandant Giroud dans ses rangs, tout est possible. On vous le rappelle, cet homme ne vit que pour ça.

