De Partey à Wahi : au Canada, la loi c’est la loi

Si l’attaquant ivoirien Elye Wahi a finalement été autorisé à entrer au Canada, le visa du Ghanéen Thomas Partey a été retoqué. Un parfait exemple que la souveraineté des nations prime sur les enjeux de la FIFA.

Quand il était au lycée, ce jeune de Courcouronnes, en région parisienne, a songé à s’inscrire dans une école de commerce après le Bac. Lors d’un salon d’étudiant organisé à Paris, il découvre une université canadienne. Il se laisse tenter par ses arguments : être seul, kiffer ses études et vivre loin de ses parents. Devant ces derniers, le triptyque se transforme en ces mots : acquérir une expérience internationale, de la curiosité et décupler ses possibilités professionnelles. Plus de 17 500 ados français font comme lui. Ils partent étudier au Canada, et font du pays de l’idylle Justin Trudeau-Katy Perry la destination la plus prisée par les jeunes français pour leurs études.

Cette destination aurait pu être celle d’Elye Wahi, mais le fan de Didier Drogba a préféré choisir le football. Il n’est pas allé au Canada étudier, donc, mais se rattrapera ce samedi face à l’Allemagne. L’attaquant titulaire des Ivoiriens n’est pas passé loin de se faire interdire l’accès au Canada. Ce jeudi, Ghana – Panama s’est également disputé sans un des meilleurs joueurs du Ghana. De l’autre côté de la frontière, Donald Trump et son administration ont refusé un arbitre somalien sur leur territoire, compliqué voire interdit les obtentions des visas de nombreux supporters et laissé des photographes sur le carreau. Mais cette fois-ci, le Ghana a été privé d’un des siens pour ses matchs au Canada. Pourquoi ?

Souveraineté nationale

Thomas Partey, et une journée Elye Wahi, n’ont pas été autorisés à jouer leur match de Coupe du monde car ils n’ont pas été autorisés à entrer sur le sol canadien. Avant que le parquet de Marseille confirme qu’Elye Wahi n’était finalement pas mis en examen dans une affaire de paris sportifs, leurs demandes de visas avaient été retoquées par la justice canadienne. Les histoires des deux joueurs ne sont pas similaires : le Ghanéen est sous le coup d’une enquête pour viol et agressions sexuelles. Il a plaidé non coupable et sera jugé pour viols au Royaume-Uni en 2027. Elye Wahi, lui, n’a pas en premier lieu été autorisé à entrer au Canada car il était suspecté d’infractions liées au match Nice-Metz, lors de la 34e journée de Ligue 1, comme l’a révélé The Athletic.

Coire que le sport est au-dessus des lois, c’est se fourvoyer Jean-Baptiste Guégan, expert en géopolitique du sport.

Une enquête a été ouverte fin mai et le joueur, comme l’affirme RMC Sport, fait à ce jour l’objet d’aucune poursuite judiciaire. Le parquet de Marseille examinait si un carton jaune du Niçois avait été récolté de manière volontaire, et donc potentiellement lié à des paris douteux. « A priori, il n’a pas été mis en examen. C’est une bonne nouvelle pour lui et cela signifie qu’il peut entrer au Canada. Avant cette annonce, le pays avait tout simplement fait primer sa loi sur une compétition de football », synthétise Jean-Baptiste Guégan, géopoliticien du sport, coauteur notamment de La guerre du sport : une nouvelle géopolitique. Aucune exception n’était possible, donc, ni de présomption d’innocence. « Croire que le sport est au-dessus des lois est se fourvoyer, résume le chercheur. Dans des démocraties, les règles ne bougent pas en fonction des instances. Le foot n’est pas un passe-droit. »

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Le ministère canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (IRCC) est clair au sujet de l’obtention de visas : « Un agent d’immigration du Canada décidera si vous pouvez entrer au Canada au moment où vous soumettez votre demande de visa ou votre demande d’autorisation de voyage électronique (AVE), ou vous vous présentez à un point d’entrée. » Des motifs sécuritaires sont invoqués, pêle-mêle : terrorisme, violence, espionnage, avoir commis un crime, y compris avoir conduit sous l’effet de la drogue, effets sanitaires, motifs financiers…

« Le Canada fait respecter sa loi peu importe la compétition »

Le Canada applique donc ses règles. En 2011, le chanteur Bertrand Cantat, condamné en Lituanie pour homicide involontaire, a été interdit d’entrer au pays du sirop d’érable. Plus récemment, le chanteur Patrick Bruel a annulé sa tournée canadienne prévue en fin d’année. Et Thomas Partey, donc, a été refoulé à la frontière. Le contexte de la Coupe du monde, marqué par une politisation des questions migratoires, n’aide pas aux exceptions. « Au contraire, cela peut renforcer l’image du gouvernement canadien auprès de sa population. Il fait respecter sa loi peu importe la compétition », prophétise Jean-Baptiste Guégan. Au tennis, l’Allemand Alexander Zverev, récent vainqueur de Roland-Garros accusé de violences conjugales, a disputé le tournoi de tennis du Canada l’été dernier.

Imagine-t-on Achraf Hakimi, international marocain du PSG accusé de viol sur une jeune femme, disputer un match au Canada ? Probablement pas. En attendant, cette histoire raconte plus la faiblesse de la FIFA. L’instance n’avait en effet pas anticipé ces questions, et a donc laissé ces affaires éclater au grand jour. « Cela démontre l’incapacité de la FIFA à avoir un dialogue direct avec l’administration canadienne. On observe aussi l’impréparation des fédérations ghanéenne et, au départ, ivoirienne. Celles-ci auraient pu prévoir les lois canadiennes et en discuter avec leurs ambassades. » Les universités canadiennes seraient-elles pleines ?

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