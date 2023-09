Ce qu’il faut retenir du tirage au sort des clubs français

La Ligue Europa a pris du niveau, et les clubs français vont très vite le découvrir. Marseille, Rennes, Toulouse connaissent ainsi leurs adversaires, et rien ne sera facile. De son côté, Lille a eu (beaucoup) de chance.

Ligue Europa :

L’OM (presque) en Ligue des champions : groupe B

L’Olympique de Marseille a manqué la Ligue des champions pour deux minutes et un penalty litigieux face au Panathinaikos. Mais l’UEFA a décidé de réparer son erreur. Ainsi, l’Ajax est venue s’inviter dans ce groupe B, où le beau football sera visiblement de mise. Car aux habitués Marseillais et Ajacides, s’est joint le novice Brighton, sensation européenne de ces deux dernières années, sous la houlette de Roberto de Zerbi. Et s’ils veulent toujours se venger du Pana, les Olympiens n’auront qu’à se défouler sur son voisin, l’AEK Athènes… à moins d’une nouvelle déconvenue.

Le TFC, petit parmi les moyens : groupe E

Une chose est sûre pour Toulouse : l’empreinte carbone ne sera pas trop lourde. Pour son retour en Europe quinze ans après, le TFC retrouvera en effet Liverpool, qui l’avait privé de C1 en tour préliminaire de la saison 2007-2008, en ce qui concerne l’affiche cinq étoiles. Le reste, il faudra aller le chercher en Belgique, auprès de l’Union Saint-Gilloise, et en Autriche, avec le LASK Linz, deux usines à jeunes talents. Combat de datas à venir, Liverpool peut se frotter les mains.

Rennes part au feu : groupe F

Rennes est en phase ascendante, et il faut veiller à ne pas redescendre très vite. La tâche ne sera malheureusement pas facile, pour des Bretons envoyés directement au feu. Dans ce brasier, Villarreal et son infinie expérience fait ainsi office de foyer principal, tandis que les Verts du Maccabi Haïfa et du Panathinaikos se chargeront d’allumer la mèche par la folie de leurs supporters. À ceux du Roazhon Park de montrer de quel bois eux aussi se chauffent.

Ligue Europa Conférence :

Lille verni : groupe A

Le LOSC ne pouvait pas rêver mieux. Après avoir peiné au possible pour se débarrasser de Rijeka en qualifications, les Nordistes peuvent en effet savourer un tirage des plus cléments. L’Olimpija Ljubljana, Klaksvík et le Slovan Bratislava composent ainsi ce groupe A de Ligue Europa Conférence. Première place obligatoire pour les hommes de Paulo Fonseca donc, et jolis voyages en Slovénie, Îles Féroé et Slovaquie à prévoir. La poule du froid.

Le récapitulatif du tirage au sort :

Ligue Europa :

groupe B :

Ajax OM Brighton AEK

groupe E :

Liverpool LASK Union Saint-Gilloise Toulouse

groupe F :

Villarreal Rennes Maccabi Haïfa Panathinaikos

Ligue Europa Conférence :

groupe A :

Lille Olimpija Ljubljana Klaksvík Slovan Bratislava

