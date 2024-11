Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ FC Labrit Forest vs US Lencouacq

Coup franc à 35 mètres du but adverse, tireur avec le numéro 8 dans le dos. Ce n’est pas Juninho mais un milieu de terrain de l’US Lencouacq. Et l’issue est la même, un but incroyable après une énorme minasse dont la trajectoire termine pleine lucarne.

2/ ASAJ vs FC Sans Cardio

Un vrai but de district. Ingrédients : un bon gros dégagement au petit bonheur la chance, une prise de balle ratée à la réception et derrière, l’inspiration. Alerté un peu après le rond central, l’avant-centre voit le gardien avancé et envoie tout ce qu’il a dans un lob improbable. Un rebond plus tard, la balle finit au fond des filets. Magnifique.

3/ ES Linars vs Matha Avenir

Côté droit, l’ailier s’y reprend à deux fois pour centrer, faute d’une première tentative contrée. Au point de penalty, la première tentative, une tête plongeante, est contrée. Oui mais voilà, le ballon n’est pas dégagé très loin et tombe sur un attaquant qui envoie un ciseau retournée zlatanesque contre lequel le gardien ne peut rien.

4/ Anor FC vs SA Le Quesnoy

Sur le champ de patates du Anor FC, la nuit n’est pas encore tout à fait tombée quand, après un contrôle douteux et une quasi perte d’équilibre, le défenseur central, arrivé de nulle part, s’envoie un crochet intérieur du droit à la Ousmane Dembélé puis une frappe du gauche superbe qui fait filoche…pas à la Ousmane Dembélé.

5/ US Werviecq vs FIC Croix

Dans un match opposant les garçons de Croix à des filles de Werviecq, les mecs ont décidé d’humilier leurs homologues féminines. Parti de son aile, l’ailier vert repique dans l’axe, passe en revue deux défenseuses puis s’en va dribbler la gardienne avec une sérénité à toute épreuve. Et d’arrêter le ballon puis de se retourner une fois sur la ligne avant de finir via une petite talonnade. Manque d’un peu de classe le garçon.

