En mode diesel, les Bleues passent l'Irlande à la moulinette

Les Bleues ont dominé l'Irlande à Dublin pour le premier de leurs deux matchs de préparation à la Coupe du monde (0-3). Maëlle Lakrar a fêté sa troisième sélection en inscrivant un doublé, et l'inévitable Eugénie Le Sommer a soigné ses stats avec son 89e but international. Hervé Renard poursuit son sans-faute.

Irlande 0-3 France

Buts : Lakrar (45e+1, 61e) et Le Sommer (45e+3)

Dublin réussit bien aux équipes de France. Un peu plus de trois mois après le succès de leurs homologues masculins à l’Aviva Stadium, grâce à un but de Benjamin Pavard (0-1), les Bleues les ont imités au Tallaght Stadium (0-3). Sans Amandine Henry, touchée au mollet, mais avec Kadi Diani, qui avait manqué le dernier rassemblement à cause d’une blessure à l’épaule, les protégées d’Hervé Renard ont souffert pendant une demi-heure, avant de prendre la mesure de leur adversaire sans trop de peine. Pas de quoi sauter au plafond, mais un bon signal pour la suite de la préparation, à deux semaines et demie du début de leur Coupe du monde contre la Jamaïque.

Late Football Club

Gênées par l’impact physique et l’engagement des Girls in Green, les joueuses d’Hervé Renard ont pris des bourrasques, au sens propre comme au sens figuré. Kyra Carusa s’est particulièrement illustrée dans ce domaine en faisant planer une menace permanente. À la suite d’un dégagement de sa gardienne et d’une déviation de Sinead Farrelly, l’attaquante a pris Sakina Karchaoui de vitesse pour filer au but, mais l’arbitre de touche l’a signalée en position de hors-jeu, à tort (11e). C’est encore l’avant-centre des London City Lionesses qui a surpris Estelle Cascarino pour obtenir un bon coup franc (13e). En face, les Bleues ont mis du temps à décrasser le moteur, pas aidées par des imprécisions techniques, y compris chez la capitaine Wendie Renard, qui a offert un ballon dangereux aux Irlandaises (12e) et envoyé une passe un mètre derrière Maëlle Lakrar, redonnant encore la possession à l’adversaire (19e). Karchaoui a encore joué avec le feu en se faisant dévorer dans son duel avec O’Sullivan, avant que le hors-jeu ne sauve l’arrière-garde française (22e).

Selma Bacha a décoché la première flèche tricolore dans un angle fermé, sans réussir à cadrer (25e). Après une première demi-heure à ronronner, les Bleues ont pris leurs marques et commencé à amener davantage de danger. Grace Geyoro a buté sur une adversaire à l’entrée de la surface (32e) et Bacha a vu sa frappe contrée (42e). Kadi Diani a manqué le dernier geste après un superbe coup du sombrero (44e), mais pas Maëlle Lakrar, heureuse de voir Payne lui remettre le ballon dans les pieds (0-1, 45e+1). Sevrée de ballons jusque-là, Eugénie Le Sommer a ôté sa cape d’invisibilité pour faire le break dans la foulée sur un service de Kenza Dali (0-2, 45e+3).

En pantoufles

Rassurées par cette fin de premier acte, les Françaises ont totalement contrôlé la suite des opérations. Les vagues blanches ont déferlé, mais heureusement pour l’Irlande, Brosnan a réalisé une bonne sortie dans les pieds d’ELS (50e). La Lyonnaise s’est procuré une nouvelle occasion grâce à son pressing, mais a fait trembler l’extérieur du petit filet (52e). Le troisième but est venu d’un corner de Kenza Dali, repris victorieusement de la tête par Lakrar, encore (0-3, 61e). Sans trembler, la bande de Pauline Peyraud-Magnin a tranquillement géré, et la jeune Naomie Feller (21 ans) a pu prendre ses repères en disputant le dernier quart d’heure. Troisième victoire en trois matchs pour Hervé Renard, qui a passé le test avec succès (mais sans la mention très bien) contre une Irlande que l’on retrouvera au Mondial dans le groupe B, avec l’Australie, le Canada et le Nigeria. Maintenant, direction l’Australie, où l’équipe de France affrontera les Matildas, demi-finalistes des Jeux olympiques de Tokyo, pour leur deuxième et dernier match amical, vendredi 14 juillet. Le bon moment pour le feu d’artifice ?

Irlande (5-4-1) : Brosnan – Payne (O’Gorman, 70e), Fahey (O’Riordan, 70e), Quinn, Connolly (Caldwell, 80e), McCabe (Atkinson, 31e) – Littlejohn (Agg, 70e), O’Sullivan, Sheva, Farrelly (Larkin, 80e) – Carusa. Sélectionneur : Vera Pauw.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – Karchaoui (Asseyi, 86e), Renard, Cascarino, Lakrar (Périsset, 75e) – Dali (De Almeida, 62e), Toletti, Geyoro (Majri, 86e) – Bacha, Le Sommer (Feller, 75e), Diani (Mateo, 62e). Sélectionneur : Hervé Renard.

