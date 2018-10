Arsenal marche sur Fulham avec un doublé de Lacazette

1

Fulham (3-4-2-1) : Bettinelli - Odoi, Ream (A. Kamara, 55e), Le Marchand - Christie, Seri, Zambo Anguissa (Mcdonald, 62e), R. Sessegnon - Vietto (Johansen, 83e), Schürrle - Mitrović. Entraîneur : Jokanović.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Bellerín, Holding, Mustafi, Monreal - Xhaka, Torreira - Mkhitaryan, Iwobi (Ramsey, 66e), Welbeck (Aubameyang, 62e) - Lacazette (Guendouzi, 80e). Entraîneur : Emery.

GunnersTout va bien pour Unai Emery Les deux défaites pour lancer la saison paraissent désormais bien lointaines : depuis ces revers, lesmarchent sur leurs adversaires et viennent d'enchaîner un neuvième succès consécutif toutes compétitions confondues. À Craven Cottage, il a fallu un coaching gagnant du technicien espagnol pour voir Arsenal se mettre à l'abri et dérouler son football sur une action de grande classe. À peine entrés en jeu, Ramsey et Aubameyang ont en effet été décisifs : le premier a initié une remontée de balle fantastique à 80 mètres du but de Bettinelli avant de se retrouver à la conclusion d'une formidablesur un centre du second (3-1, 67). Le Gabonais a même pu s'offrir une belle part du gâteau en inscrivant un doublé dans les dix dernières minutes pour transformer le succès en véritable branlée.Un autre homme a claqué un doublé dans cette rencontre : Alexandre Lacazette . La première heure de jeu n'a pas toujours été simple pour Arsenal , parfois bougé par une équipe de Fulham qui a enchaîné les tentatives souvent maladroites. Mais l'ancien Lyonnais a brillé. D'abord en ouvrant le score d'un enchaînement parfait dos au but (1-0, 29), puis en redonnant l'avantage aux visiteurs en décochant une belle frappe aux 25 mètres (2-1, 49). Avant la pause, Schürrle avait calmé les ardeurs des hommes d'Emery en égalisant d'une petite balle lobée pleine de sang-froid.Et voilà Arsenal sur le podium en attendant le résultat de Chelsea