Amiens et Reims manquent l'occasion

Amiens (4-4-2) : Gurtner - Calabresi, Chedjou, Dibassy, Jallet - Mendoza (Otero, 46e), Zungu (Bodmer, 80e), Gnahoré (Monconduit, 46e), Diabaté - Konaté, Guirassy. Entraîneur : Luka Elsner.



Reims (4-2-3-1) : Rajković - Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan - Cassama, Munetsi - Kutesa (Nkada, 71e), Dingome, Doumbia (Kamara, 80e) - Dia (Sur, 90e+3). Entraîneur : David Guion.

Pas de vainqueur dans ce que certains osent appeler «» .Opposés en match en retard de la 16journée, Amiens et Reims se sont séparés sur un match nul (1-1) qui n'arrange personne.Dans une première période tristoune, les Rémois se montrent plus incisifs que leurs hôtes, malgré un onze remanié. Témoin, cette frappe lointaine sur le poteau de Doumbia (28), privé quelques minutes auparavant d'un penalty. La faute à une panne de VAR... La maîtrise des hommes de David Guion est finalement récompensée juste avant la pause par un éclair de Kutesa, qui efface Jallet côté droit, fonce entre deux Amiénois et trompe Gurtner d'un tir rasant du gauche (0-1, 45+1). Logique, les Picards n'ayant pas encore frappé une seule fois.Il faut ainsi attendre la 54minute pour assister au premier tir amiénois : un penalty concédé par Disasi - accordé avec l'aide de la VAR, réparée - et converti en deux temps par Konaté (1-1, 54). Requinqués, les hommes de Luka Elsner passent à deux doigts de doubler la mise sur une volée monstrueuse du droit de Dibassy, qui passe juste à côté (60). Et de se faire punir par Dingomé, rattrapé par la patrouille après avoir converti un centre de Dia (68). Plus rien ne sera marqué, malgré ce tir un poil trop croisé de Nkada côté rémois (71), et l'entrée de l'immense Mathieu Bodmer côté picard.En position de revenir à hauteur de Metz, premier non-relégable, Amiens reste donc barragiste. Reims loupe lui l'occasion d'intégrer le top 5, et ne gagne qu'une place pour grimper au neuvième rang, à égalité avec Lyon et Monaco.