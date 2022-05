Ajaccio en Ligue 1, Auxerre devra en passer par les barrages, pas de miracle pour QRM

Vainqueur de Toulouse sur la plus petite des marges – sa grande spécialité cette saison – l'AC Ajaccio a validé sa montée directe en Ligue 1. Malgré son succès contre Amiens, Auxerre devra jouer les barrages, comme le Paris FC et Sochaux, qui croiseront le fer à Charléty. En bas du tableau, le miracle n'a pas eu lieu pour Quevilly-Rouen, qui jouera sa peau en barrages également.

Le Paris FC garde l'avantage du terrain, QRM devra se sauver en barrages

Nancy et Pau font le spectacle, Valenciennes, Guingamp et Bastia à la fête

C'était le principal enjeu de cette dernière journée de Ligue 2 : qui d'Ajaccio ou d'Auxerre accompagnera Toulouse en Ligue 1 la saison prochaine ? Réponse : les Corses. Opposés à des Toulousains sacrés champions la semaine passée et privés de plusieurs joueurs, les joueurs d'Olivier Pantaloni ont fait le travail pour ne pas laisser d'espoir à Auxerre. C'est Nouri qui se mue en héros pour les siens en transformant un penalty bêtement concédé par Logan Costa devant Courtet. Les Violets poussent dès la reprise pour essayer de recoller, mais Ajaccio n'est pas la meilleure défense du championnat pour rien. Des Corses qui reprennent du poil de la bête au fil des minutes, et Maxime Dupé doit se montrer vigilant à plusieurs reprises Auteur d'une belle entrée, Barreto laisse la balle du 2-0 en route, mais qu'importe puisque le score ne bouge plus. Huit ans après, François Coty peut célébrer le retour au premier plan de leur club en envahissant le terrain pour célébrer leurs héros.Pendant ce temps-là à Auxerre, les Bourguignons l'emportent face à Amiens. Après un une-deux avec Charbonnier, Gauthier Hein termine de près. L'homme aux cheveux bleus offre ensuite une balle de but à son goleador, qui voit Opoku dévier sur le poteau d'un tacle salvateur. Après un deuxième poteau, Charbonnier double la mise dur une mauvaise relancer adverse dans un stade de l'Abbé Deschamps qui entonne des «» . D'une superbe demi-volée en se retournant, Sangaré fait passer un léger frisson mais sans conséquence : Auxerre l'emporte mais doit se contenter de la troisième place. C'est via les barrages que Jean-Marc Furlan devra aller chercher une possible cinquième promotion dans l'élite.En haut du tableau comme en bas, on connaît désormais les affiches des barrages. Pour ce qui est de la lutte pour la montée en Ligue 1, le Paris FC a fait tomber Grenoble pour rester devant Sochaux. Les Franciliens ont pourtant eu du mal en première période, malgré notamment une tête de Boutaïb sur la barre. Mais c'est finalement Bernaeuer qui délivre Charléty de la tête au second poteau, à la tombée d'un centre d'Hanin. Un immense loupé de Gory plus tard, c'est l'excellent Julien Lopez qui double la mise pour assurer la quatrième place du PFC, alors qu'Hanin échoue lui sur la barre. Les hommes de Thierry Laurey ont donc rendez-vous dès mardi sur leur pelouse avec Sochaux, vainqueur de Dijon, en vain. Weissbeck avait pourtant parfaitement lancé la soirée d'un Bonal en feu d'un petit piqué sur un excellent service de Mauricio, avant de s'offrir un golazo à la suite d'une tête sur le poteau. La lucarne décrochée par Le Bihan relance toutefois le suspense... et c'est finalement Phillipoteaux qui offre le nul aux Dijonnais.En bas, pas de miracle pour Quevilly-Rouen, qui avait besoin d'un scénario imporbable pour s'éviter les barrages. Rodez n'a guère laissé d'espoir aux Normands en prenant le match par le bon bout face à Caen. Après une première période à pousser, le RAF fait finalement la différence grâce à Celestine, buteur de la tête sur corner, avant le deuxième but signé Kerouedan. Dans le même temps, QRM s'est arraché pour dominer une formation de Dunkerque déjà assurée d'évoluer en Nationale 1 la saison prochaine. Brahimi avait même ouvert le score pour les visiteurs, avant l'égalisation de Nazon. Sabaly puis Jozefzoon permettent aux leurs de l'emporter, en vain. Quevilly-Rouen devra prendre le meilleur sur Villefranche-Beaujolais pour sauver sa peau.Enfin qui dit dernière journée dit matchs sans enjeux. La dernière en Ligue 2 de Marcel-Picot aura offert son lot de spectacle, Nancéiens et Palois se répondant du tac au tac dans une entame de match débridée. Une superbe frappe d'El Aynaoui, une défense qui laisse Essende égaliser rapidement, avant que Cissé ne redonne l'avantage aux siens. Pau renverse finalement la table grâce à Gomis sur une mauvaise sortie de Valette puis Batisse. Plus à l'ouest, Valenciennes est allé gagner à Niort. Bonnet avait répondu à l'ouverture du score de Bentil sur un joli geste à bout portant, avant que Kalai n'offre la victoire aux Nordistes à l'orée du dernier quart d'heure.Ouest toujours, Guingamp a renversé Le Havre. Après un premier coup-franc de M'Changama détourné sur son poteau par Gorgelin, le malheureux Roux ouvre le score contre son camp pour les Hacmen. Mais l'international comorien ne s'avoue pas vaincu et ramène les Bretons sur un nouveau coup-franc sublime. L'En Avant voit ensuite Merghem se heurter au poteau, avant de sceller le succès des siens d'une jolie frappe. Enfin dans le dernier match de la soirée, Bastia est allé l'emporter aux Costières face à Nîmes. Il faut attendre le début de seconde période pour voir Le Cardinal balancer un coup de casque sur corner, avant un nouveau but pour Santelli.