Accord entre le Real Madrid et Manchester United pour Varane

Changement de décor à venir pour Raphaël Varane. D'après les informations du Parisien et de, le Real Madrid et Manchester United ont trouvé un accord, ce lundi soir, pour le transfert de Raphaël Varane. L'international français de 28 ans (78 sélections) doit quitter la Maison-Blanche pour l'Angleterre, contre un chèque de 50 millions d'euros, bonus compris. Un contrat de quatre ans avec lesattend le défenseur central aux 359 matchs sous le maillot, plus une année en option. Sa visite médicale aura lieu dans la semaine et sera précédée d'une quarantaine.Aux côtés d'Harry Maguire (recruté 87 millions d'euros), le Lensois de formation devrait former l'une des charnières les plus chères au monde. Un deuxième très gros coup sur le mercato estival 2021 pour les Mancuniens, après l'arrivée de Jadon Sancho la semaine dernière.Paul Pogba sera-t-il toujours là pour l'accueillir ?