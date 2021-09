À la Meinau, l'extase de France

Les 21 746 personnes tassées dans l'antre du Racing Club de Strasbourg ont tous, d'une manière ou d'une autre, contribué aux seules vraies satisfactions de ce match France-Bosnie : le retour d'un beau public pour soutenir les Bleus après deux ans de restrictions sanitaires, mais surtout des déplacements en région. Alors merci, la Meinau.

Pour toi public

Les matchs en province, c'est oui, trois fois oui !

Par Mathieu Rollinger, à Strasbourg

Propos de DD et HL recueillis par MR.

99% des interviews d’un coach à chaud à la mi-temps sont inutiles. Et dans le dernier pourcent restant, 99% trouvent leur utilité grâce aux fameux aléas du direct. C'est ainsi que ce mercredi, à Strasbourg, Didier Deschamps a offert cette fameuse part des anges., a-t-il répondu au moment où Carine Galli lui tendait son micro floqué M6. Pour éviter tout incident diplomatique avec un des diffuseurs officiels de l’équipe de France et par la même occasion avec la profession, le sélectionneur est revenu de lui-même sur cette scène dès son arrivée en conférence de presse., soufflait-il, penaud.Ouf, tout le monde respire.Pendant que le sélectionneur continue de se confondre en excuses auprès de l’intéressée sur le parking de la Meinau, les derniers supporters se cramponnent sur un muret pour apostropher les champions du monde qui grimpent dans leur bus. Dans cette histoire anecdotique, le seul mot important est. Cette masse bruyante et joyeuse. Cette foule bleue qui a mouillé ses maillots de l’équipe de France et du Racing pendant plus de 90 minutes. Cette marée qui a enchaîné les encouragements quel que soit le score au tableau d’affichage. Et tant pis pour les acouphènes de Didier.Ce match nul laissera sur sa faim la plupart des observateurs, et à raison. Mais cette Meinau, elle, a kiffé sa soirée de mercredi comme rarement., reconnaissait Hugo Lloris.Il faut dire que ce moment marquait des grandes retrouvailles pour tout le monde. Déjà pour les Bleus, qui retrouvaient pour la première fois un stade aussi garni depuis un certain France-Moldavie, le 14 novembre 2019 (ère post-Covid donc). Pour la première fois, ils disputaient un match officiel ailleurs qu’au Stade de France depuis septembre 2017 et une rencontre face au Luxembourg à Toulouse (0-0), sur le chemin du Mondial russe. Et s’ils cherchent encore une première victoire à domicile dans un match officiel en province depuis un certain France-Allemagne en demi-finales de l’Euro 2016 au Vélodrome de Marseille, c’est surtout pour les Strasbourgeois que l’attente a été longue. La capitale alsacienne n’avait pas vu passer de coq depuis un France-Finlande, en amical, organisé le 29 mai 1996 avant de décoller pour l’Euro anglais. Ce soir-là, Patrice Loko et Reynald Pedros avaient plié l’affaire en 20 minutes et Didier Deschamps, lui, était resté en tribune pour souffler.Ce désir de se voir, de se toucher, de se reconnaître n’est jamais à ce point palpable dans la cathédrale de Saint-Denis. La faute à la force de l’habitude, à la démesure de l’édifice, à ce parisianisme un peu snobinard aussi. Mais ici, à Strasbourg - comme ça aurait pu l’être à Lens, Saint-Étienne, Rennes et pourquoi pas Bordeaux -, c’est une France qui s’est sentie considérée qui s’est exprimée. Cette France qui multiplie les olas à en perdre un bras, qui se remplit de knacks à la moutarde, qui se pâme quand Karim Benzema réussit une frappe à l’échauffement, qui reconnaît le rappeur Gradur dans les coursives puis lui demande un selfie, qui s’égosille surde Sardou, qui n'oublie pas ses guerres de clocher quand l’ancien grenat Pjanić frappe un corner ou qui chante, qui sifflote Mbappé par principe, mais l’acclame lorsqu'il claque un petit pont, et qui finit par applaudir son équipe. Peut-être parce que les Strasbourgeois savent trop bien ce que veut dire supporter. Que leur club les a trop bien habitués à ne pas vivre que des périodes dorés et qu’ils savent ne pas s’en offusquer. Qu’ils savent aussi qu’ils n’auront peut-être plus le privilège de revoir en vrai cette équipe nationale de si tôt. Mais peu importe, ils auront rappelé à quel point ces matchs, loin de l’Île-de-France, sont importants pour que le terme « Équipe de France » prenne tout son sens. Les Lyonnais, qui accueilleront les Bleus mardi prochains, peuvent avoir la pression : les Alsaciens ont mis la barre très haut.