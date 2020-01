15 choses à retenir sur 15 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A et la Supercoupe d'Espagne le week-end. La preuve avec quinze choses à retenir, sur quinze championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Bafétimbi Gomis, Erick Mombaerts, Dória, Niklas Hult, Kermit Erasmus ou encore Gonzalo Bergessio.

Premier doublé de l'année pour Bafétimbi Gomis

Argentine

River Plate perd à Punta del Este

?#INFO Así detenían a los hinchas de @RiverPlate en parada 12 de Punta del Este. Intentaron robar una caja registradora del parador y uno fue baleado. Está internado con custodia de Prefectura. Hay otros dos detenidos. Previamente habían agredido a los #Guardavidas. pic.twitter.com/hW2FhP0a7V — Marcelo Umpierrez (@emekavoces) January 11, 2020

Australie

Le râteau du week-end est pour Brillante

Portugal

Le centre-tir magnifique de João Aurélio contre Porto

?? One of the stranger goals you’ll see this week-end.João Aurélio lucks out with a cross, making it 2-2 for Moreirense vs Porto. ?: @vsports_pt pic.twitter.com/CqOrbqsvdg — FotMob (@FotMob) January 10, 2020

Chypre

Ivan Tričkovski inscrit un quadruplé

Grèce

Le PAOK ne lâche pas l'Olympiakos

Inde

Les Indian Arrows perdent encore

Mexique

Quatrième but de la saison pour Dória

Le superbe coup franc de Dória ?L’ancien Marseillais s’est transformé en Juninho ? pic.twitter.com/CXVHglHsn5 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 12, 2020

Afrique du Sud

Les Kaiser Chiefs ne tremblent pas

Bermudes

Match au sommet entre Robin Hood FC et Dandy Town Hornets

Birmanie

La nouvelle saison vient de débuter

Cameroun

Les clubs menacent d'entrer en grève

Malte

Hibernians se relance dans la course au titre

Pays de Galles

Le titre se jouera bel et bien lors de la dernière journée

Égypte

Al Mokawloon ne bronche pas

Par Maxime Renaudet

La panthère est intenable. Et ce samedi, lors de la réception d'Al-Wahda, elle n'a pas fait de détails en inscrivant deux pions capitaux dans la course au titre de champion d'Arabie saoudite. C'est le premier doublé de Gomis en 2020, mais sans doute pas le dernier puisque l'attaquant tricolore a déjà marqué ce mardi contre Al-Ahli (3-1), et avait inscrit un triplé lors de la déculottée infligée à Al-Adalh le 30 décembre dernier (7-0). Avec ce doublé, Gomis en est déjà à douze buts marqués en treize rencontres de Saudi Pro League. Surtout, avec le match nul d'Al-Nassr contre Al Ittihad (1-1) ce samedi, Al-Hilal devient leader du championnat à la différence de buts. Le rugissement Gomis a du bon.Après une saison réussie malgré la défaite en finale de Copa Libertadores, River Plate affrontait le Nacional de Montevideo dans le cadre de la Copa Desafío. Ce match de préparation se jouait à Maldonado, non loin de la célèbre station balnéaire uruguayenne : Punta del Este. Mais avant la rencontre, des supporters argentins éméchés en sont venus aux mains avec la police locale, et l'un d'entre eux a été sévèrement touché à une jambe.Sur la pelouse, et non sur le sable fin, les hommes de Marcelo Gallardo n'ont pas réussi à confirmer leur statut de favoris malgré une rencontre pleine de surprises. Constamment mené au score, River Plate est à chaque fois revenu dans le match (4-4), avant de céder dans la séance des tirs au but, la faute à la tentative manquée de Lucas Martínez Quarta. Gonzalo Bergessio n'aura même pas eu la chance de tirer, mais qu'importe, l'ancien Stéphanois a marqué le deuxième but du Nacional.Certains en ont pris à la pelle pendant leur adolescence. Mais d'autres, comme Joshua Brillante, continuent d'en être les victimes. Face au numéro 10 de Brisbane, Bradden Inman, formé à Newcastle entre 2007 et 2009, la sentence est irrévocable. Le milieu australien rembarre Brillante à l'aide d'un râteau sublime, avant de glisser le cuir hors de portée du portier. Manque de chance, au retour des vestiaires, Melbourne City revient au score pour la seconde fois de la partie, obligeant les joueurs de Robbie Fowler à concéder un match nul frustrant. En face, l'équipe d'Erick Mombaerts laisse encore filer le Sydney FC, qui navigue à vue avec 21 points d'avance sur Melbourne City.Alors qu'on joue la 43minute de jeu entre Moreirense et le FC Porto, et que les Dragons mènent 2-1 après un début de rencontre désespérant, les joueurs de Ricardo Soares poussent pour revenir dans le match. Après un ballon envoyé sur João Aurélio, le latéral portugais envoie une demi-volée somptueuse dans les buts d'Agustín Marchesín. Le portier de Porto a de quoi rester pantois, cette frappe ressemblait étrangement à un centre. Mais personne ne l'ayant touchée, Moreirense revient dans le coup.Problème, au retour de la pause, l'équipe de Sérgio Conceição se réveille et remet en place ses adversaires. D'abord grâce à Luis Díaz, puis grâce à un bijou du Mexicain Jésus Manuel Corona (2-4), qui se fera exclure de manière stupide en fin de match. Après cette victoire, Porto reste éloigné à quatre points du Benfica, leader et vainqueur de CD Aves ce vendredi (2-1).Mené 2-0 à la 36minute de jeu, l'AEK Larnaca n'a pas fait les choses à moitié lorsqu'il s'est repris en main. À l'heure de jeu, l'attaquant macédonien Ivan Tričkovski a réduit la marque, a offert à Facundo Garcia l'égalisation avant d'inscrire un quadruplé en moins de quarante minutes top chrono. L'ancien attaquant du Club Bruges a retourné l'Ethnikos Achna (2-5), et pointe à 15 pions cette saison. Avec cette victoire, Larnaca reste solidement 7au classement, à 14 points du leader Anorthosis, qui s'est offert le scalp de l'APOL Nicosie ce dimanche (1-0). En tête du championnat grec depuis sa petite victoire contre le Pana (1-0) , l'Olympiakos continue de mettre à l'amende les défenses qui font face au duo El-Arabi-Valbuena, encore en état de grâce ce week-end. Cette fois-ci, c'est Lamia qui a fait les frais de la magie offensive des deux anciens pensionnaires de Ligue 1. L'attaquant marocain a marqué un triplé retentissant alors qu'entre-temps, Petit Vélo a lui aussi marqué, mais sur penalty.Malgré cette victoire facile (0-4), le club du Pirée ne se détache toujours pas du PAOK, solide vainqueur de l'AEK Athènes ce dimanche (1-0). Ce choc de la 18journée, entre le 2et le 3, s'est décanté grâce au penalty transformé par l'international portugais Vieirinha à l'heure de jeu. Trop inoffensifs, les joueurs de la capitale n'ont pas réussi à revenir dans le match, pas aidés par les expulsions de Niklas Hult et Marko Livaja.La saison risque d'être longue pour le club de Delhi, qui vient de perdre son cinquième match de la saison ce week-end. Au Tilak Maidan, ils se sont fait facilement dominer par le TRAU FC (0-2), et laissent l'opportunité au NEROCA FC de les distancer de quatre points en cas de victoire ce mardi, face au Real Kashmir. Fondés en 2010 dans l'objectif de former de jeunes Indiens pour le Mondial 2018, et avant de disparaître en 2013 par manque de financements, les Indian Arrows ont toutes les peines du monde à lancer leur saison. Mais pour le coach Shanmugam Venkatesh, la patience est la clé afin de voir ses jeunes joueurs réussir. À moins que ses flèches soient usées.Loin de l'Europe depuis l'été 2018 et son départ de Turquie, Dória a retrouvé le niveau que Marcelo Bielsa avait exigé de lui lors de leur courte collaboration sur la Canebière. Merci l'anonymat et le championnat mexicain, qui l'ont relancé tout en lui offrant une seconde jeunesse à seulement 25 ans. Car avant cette saison, l'ancien espoir brésilien n'avait jamais été autant décisif offensivement. Mais à Santos Laguna, il a marqué trois buts lors du tournoi d'ouverture, aidant son équipe à terminer première avant de se faire éliminer en quarts de finale face au futur vainqueur du championnat : Monterrey.Ce samedi, Dória a remis ça dès la première journée du tournoi de clôture, sur la pelouse de Tijuana. Alors que son équipe était menée, le Brésilien a égalisé à la suite d'un coup franc lointain parfaitement exécuté. Malgré ce but somptueux, Tijuana l'a emporté après un but de Mauro Laínez (2-1). Mais Dória pourra se consoler, car dans le même temps, son ancien coéquipier à l'OM, André-Pierre Gignac, n'a pas non plus goûté à la victoire. Opposés à San Luis, les Tigres ont été tenus en échec sans pouvoir inscrire le moindre pion (0-0).En attendant le choc entre les Orlando Pirates et les Mamelodi Sundows ce mercredi, les Kaiser Chiefs ont fait tranquillement le boulot contre Cap Town City, ce dimanche. Les joueurs de l'Allemand Ernst Middendorp ont facilement mangé leur adversaire grâce à des buts du Colombien Leonardo Castro, du Serbe Samir Nurković et du Sud-Africain Eric Mathoho (3-0). En face, de retour au pays depuis 2018 après un exil européen raté, l'ancien Rennais Kermit Erasmus n'a pas réussi à se mettre en lumière face à une défense très solide. À la suite de cette victoire facile, le club de Soweto prend provisoirement neuf points d'avance sur son dauphin, les Mamelodi Sundows.Pour cette 10journée du championnat des Bermudes, un choc avait lieu entre le leader, le Robin Hood FC, et le troisième au classement, les Dandy Town Hornets. Mais l'affiche entre les deux équipes a été absolument décevante, car aucun but n'a été marqué des deux côtés (0-0). Résultat, les Hornets perdent encore un peu plus de terrain sur le dauphin du Robin Hood FC, North Village Community Club, qui revient à égalité avec le leader du championnat bermudien.Après une édition 2019 remporté par le Shan United FC, le championnat birman reprenait enfin ses droits ce week-end. L'occasion parfaite pour le champion en titre sortant de faire respecter sa suprématie nationale. Contre ISPE, le club basé à Taunggyi a fait le strict nécessaire en l'emportant 1-0, ce qui lui permet de lancer parfaitement une saison au cours de laquelle le Yadanarbon FC et Yangon United auront à cœur de récupérer leur couronne de champion. Rendez-vous dans six mois.Alors que le CHAN 2020 prendra place sur le sol camerounais dans trois mois, la bonne tenue du championnat local est menacée par plusieurs clubs. La raison ? La précarité des clubs et des joueurs camerounais, qui réclament le «» .Dans la foulée, la Fédération camerounaise de football a souhaité réagir à la menace. «[...]» , a déclaré Alim Konaté, président du Comité technique transitoire à la suite de la suspension de la Ligue de football professionnel. Et ce week-end, les clubs camerounais ont bel et bien joué la 17journée d'un championnat dominé par Coton Sport, toujours solide leader.À sept points du leader Floriana avant la réception du Gudja United FC ce dimanche, Hibernians n'avait pas le droit à l'erreur. Dos au mur, les joueurs du technicien italien Stefano Sanderra ne se sont pas trompés et l'ont emporté assez facilement à la suite d'un match sérieux et appliqué (2-0). Ils auront eu raison, puisque quelques heures après cette victoire, Floriana s'est fait surprendre à domicile par Birkirkara, concédant ainsi sa toute première défaite de la saison dans le championnat maltais. Une défaite étonnante qui ne fait pas les affaires du leader, car à douze journées de la fin du championnat, Floriana laisse à Hibernians le droit d'y croire. Le plus dur reste à venir.Hasard du calendrier, les New Saints et Connah's Quay ayant tous les deux gagné lors de la 21et avant-dernière journée du championnat gallois, les deux équipes devront attendre leur confrontation de la 22journée afin de savoir qui sera sacré. Mais avant cette rencontre décisive du week-end prochain, les New Saints ont un léger avantage puisqu'ils disposent d'un petit point d'avance sur le club de Connah's Quay. Mais ces derniers n'ont, eux, perdu qu'une seule rencontre au cours de la saison, et comptent bien en profiter pour ravir leur premier titre de champion du pays de Galles. Pas une mince affaire.Opposé à Masr ce samedi, Al Mokawloon, club du Caire champion d'Égypte en 1983, n'a pas tergiversé pour glaner ses trois points. D'ailleurs, tout s'est joué dans le premier acte de la rencontre, dominé de la tête et des épaules par les visiteurs. En seconde mi-temps, Masr a bien réussi à réduire l'écart, mais ça n'a pas été suffisant pour éviter une sixième défaite depuis le début de saison (1-3). Avec cette victoire facile, le dauphin d'Al Ahly continue de mettre la pression sur Zamalek, troisième avec huit points et deux matchs de retard. Vainqueur ce vendredi en Ligue des champions africaine, Zamalek devra attendre son déplacement sur la pelouse d'El Gouna afin de revenir dans la course à la deuxième place.