Roulez jeunesse

L'effectif professionnel de l'Ajax ne compte que trois joueurs trentenaires. Une jeunesse hallucinante qui a permis à Amsterdam de battre des records ce mercredi soir, à défaut de gagner, et qui est inscrite dans l'ADN du club depuis bien longtemps.

Kluivert deuxième du nom

Par Alexandre Doskov

C'est dans l'air du temps. Il faut des jeunes, partout. Dans les palais présidentiels, dans les entreprises, à la télé... Des petits qui brisent les codes, qui s'en foutent de porter une cravate comme leurs parents, qui n'ont peur de rien. Souvent, tout ça n'est que de la posture et les quelques jeunes mis sur le devant de la scène sont un cache-misère pour masquer le conservatisme d'un monde qui ne change pas si vite que ça. Pas à l' Ajax . Il y a vingt-deux ans déjà, un soir de mai 1995, en finale de Ligue des champions, cet allumé de Louis van Gaal alignait une équipe avec une moyenne d'âge d'à peine vingt-trois ans. Dans l'effectif, Van der Sar, Reiziger, Davids, Seedorf, Overmars, Frank de Boer , Kluivert, autant de minots tout droit sortis du centre de formation du club qui ne s'étaient pas posé de questions au moment d'aller flanquer une gifle à l' AC Milan , dépassé par les événements ce soir-là.À dix-huit ans et neuf mois, l'actuel directeur du football du PSG avait même planté le seul but de la finale. Cette année-là, les héros d'Amsterdam succédaient à lade chevelus de Cruyff, qui avaient remporté la Ligue des champions en 1973, soit vingt-deux ans auparavant. À partir de là, le calcul est simple : 1973+22=1995, et 1995+22=2017. Le prochain grand cru européen de l' Ajax était programmé pour cette année, même si les Néerlandais ont dû se contenter d'une finale de Ligue Europa à la place de sa grande sœur aux oreilles décollées. Et pour respecter la tradition, Peter Bosz avait aligné l'équipe la plus jeune jamais présentée en finale d'une Coupe d'Europe.Tout à l'heure, à 20h45, les onze gars en maillot rouge et blanc qui ont démarré le match avaient 22 ans et 282 jours de moyenne d'âge. Mieux, le défenseur Matthijs de Ligt avait mis dans sa poche le record du plus jeune joueur à démarrer une finale européenne, à seulement 17 ans et 285 jours. Dans les cages ? André Onana , un Camerounais de 21 ans ultra serein depuis le début de la saison. Pour assurer en défense aux côtés du mineur De Ligt ? Davinson Sánchez, 20 ans, qui a été l'un des meilleurs joueurs de la soirée, même si c'est lui qui dévie maladroitement la frappe sur le but de Pogba. Quant au brassard de capitaine, autant le filer à un homme d'expérience. Peter Bosz a donc eu la présence d'esprit de l'enrouler autour du bras de Davy Klassen, 24 ans...Bref, une armée de petits cracks en pagaille avec, en plus des gars sortis du centre de formation, des recrutements malins comme celui de l'intenable Younes, international espoir allemand de 23 ans arrivé à l' Ajax il y a deux ans, ou celui de Traoré, 21 piges, prêté par Chelsea . Et comme on aime répéter que l'histoire est un éternel recommencement, Bosz s'est même amusé à envoyer à l'échauffement Justin Kluivert, attaquant de 18 ans, fils de l'homme qui avait marqué au même âge en finale de Coupe d'Europe en 1995, bien avant sa naissance. Mais Justin n'est jamais entré en jeu. Car au moment de remplacer un attaquant, Bosz a préféré jouer la carte de l'expérience. Et quand Dolberg a quitté la pelouse vers l'heure de jeu, c'est le Brésilien David Neres qui a eu droit à la dernière demi-heure. Soit un type qui a soufflé ses vingt bougies il y a deux mois. Alors certes, l' Ajax n'a pas gagné ce soir, mais elle a fait honneur à son ADN. Rendez-vous en 2039 pour le prochain triomphe !