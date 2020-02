Weghorst, la flèche est partie

Passionné de fléchettes, Wout Weghorst est aussi plutôt doué lorsqu'il s'agit de trouver le chemin des filets. La preuve avec son triplé inscrit à Hoffenheim, samedi, qui le range aux côtés des légendes hollandaises Roy Makaay, Arjen Robben et Klaas-Jan Huntelaar. Ouais, rien que ça.

Remplaçant de Džeko ? Bien plus que ça

L'Allemagne, pour grandir encore

Par Florian Cadu

Mai 2018. Invité à venir participer à une petite partie de fléchettes avec le numéro un de la discipline, Michael van Gerwen, Wout Weghorst surprend son monde. Normalement plus habile avec ses pieds qu'avec ses mains, l'attaquant fait en effet preuve d'une adresse remarquable en remportant carrément une partie. «» s'emballe le professionnel, en riant d'admiration. «» , argumente plutôt, dans un sourire, le principal intéressé.Depuis, les deux hommes sont devenus amis. D'ailleurs, le footballeur n'hésite pas à aller applaudir son pote quand il le peut. Durant les quarts de finale des Championnats du monde disputés en décembre 2018, par exemple. Quoi de plus normal, finalement ? Car si, contrairement à son acolyte, l'attaquant n'appartient pas aux meilleurs de son sport, cette doublette de copains partage en réalité un point commun : une aisance particulière lorsqu'il s'agit de viser la cible qui leur fait face.Weghorst l'a encore prouvé, ce samedi. Sur le terrain d'Hoffenheim à l'occasion de la 22journée de Bundesliga, l'avant-centre a fait gagner Wolfsburg en plantant un triplé : un penalty transformé peu après le quart d'heure de jeu , un autre à la reprise et un face-à-face remporté d'un petit piqué à vingt minutes du terme. Des réalisations qui, à chaque fois, ont donné l'avantage à son équipe. Le héros du jour pouvait ensuite laisser sa place à Daniel Ginczek dans le temps additionnel, le sentiment du devoir accompli dans les poches.Grâce à ce petit exploit, le bonhomme se rapproche en plus des légendes de son pays. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est devenu le quatrième Hollandais de l'histoire à claquer trois triplés dans le championnat allemand après Roy Makaay, Arjen Robben et Klaas-Jan Huntelaar (quatre chacun). À son arrivée chez les Loups, le garçon, parti de ses terres natales à l'été 2018 (après des passages à Emmen, Heracles et Alkmaar), a également suivi les traces des plus gros buteurs de Wolfsburg en collant 17 pions en une seule saison. Avant lui, seuls Edin Džeko et Grafite avaient fait mieux.Mais ne retenir que les tremblements de filets et les comparaisons avec les grands ne serait pas faire honneur à ce géant blond. Si la rapidité n'est pas son point fort, Weghorst compense par une endurance physique assez impressionnante (personne n'a effectué davantage de courses à haute intensité en Allemagne lors de la saison 2018-2019) et une intelligence tactique au-dessus de la moyenne dans un rôle de pivot. Tout ça avec une qualité technique plus que potable. Généreux et décisif, l'originaire de Borne, spécialiste des penaltys (treize réussis dans sa carrière, dont huit depuis octobre 2018 et aucun raté avec Wolfsburg), semble avoir atteint une certaine maturité à 27 piges.Auteur de 51 buts en 124 matchs d'Eredivisie, ce fan de Jari Litmanen ( «» , a-t-il révélé au site de la Bundesliga) paraissait pourtant avoir un déficit de notoriété aux Pays-Bas. «, a-t-il ainsi révélé par le passé.» Et si la sélection lui tourne pour le moment le dos (quatre sélections, la dernière en novembre 2019), il faut tout de même croire à un chemin fléché.