Walid Mesloub mis en examen pour recel de blanchiment de trafic de drogue

Walid Mesloub est dans de beaux draps.Selon, l'ancien milieu havrais, lorientais et lensois (35 ans) a été mis en examen à la fin du mois de février par un tribunal de Lorient pour recel de blanchiment de trafic de drogue. La police judiciaire de Rennes, chargée d'une enquête plus ancienne, aurait arrêté une dizaine de suspects en juin dernier, dont la tête supposée d'un réseau de trafiquants : un homme de 37 ans surnommé « le Chinois » , depuis mis en examen et placé en détention provisoire. De la cocaïne, des voitures de luxe et 175 000 euros en liquide saisis plus tard, le nom de l'international algérien est apparu entre deux Audi, une Mercedes et une Lamborghini Huracán.Manque de bol pour Mesloub, le « Chinois » s'est un peu lâché avant de passer en mode silence radio : «» En mars 2019, ce dernier avait été aperçu au volant de la RS6 immatriculée au nom du footballeur. Il est également accusé d'avoir utilisé un des nombreux comptes bancaires du natif de Trappes pour y déposer un chèque après une vente de moto fructueuse. Quant aux certificats d'immatriculation des voitures incriminées, ceux-ci sont tous au nom du joueur. «[le Chinois]» , a précisé l'avocat de Walid Mesloub, qui s'entraîne avec la N2 du RC de Lens depuis décembre dernier.