Villa endort Leicester et continue son sans faute

Leicester (4-1-4-1) : Schmeichel - Justin, Fofana, Evans, Castagne - Mendy (Choudhury, 78e) - Barnes, Praet (Maddison, 66e), Tielemans, Pérez - Iheanacho (Slimani, 70e). Entraîneur : Rodgers.



Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez - Targett, Mings, Konsa, Cash - Mc Ginn, Luiz - Grealish, Barkley, Trezeguet (Traoré, 80e) - Watkins. Entraîneur : Smith.

TD

Barkley les a Rossés.Une attaque amputée de son détonateur face à une équipe attentiste et meilleure défense d'Angleterre promettait un début de match au ralenti. Ce fut le cas. Puis, sans bruit, Leicester met petit à petit le pied sur le ballon. Et la main sur le match, pour le plus grand plaisir desqui se délectent des espaces pour opérer en contre comme à leur habitude. Mais malgré ce rapport de force attendu, la brume du King Power Stadium ne se dissipe qu'à peine. Seules les frappes d'Iheanacho, bien décalé par Castagne (21), et Trezeguet, à la réception d'un centre de Grealish (26), prennent la forme de timides étincelles. Mais à la pause, personne ne mène. Même aux points, tant il est difficile de ressortir des enseignements de ce premier acte.En deuxième mi-temps, les 22 acteurs sont toujours à la recherche de l'allumette qui mettrait le feu aux poudres. C'est Tielemans qui la trouve, sans parvenir à l'allumer. Il alerte un Martínez vigilant, sur une frappe déviée par Mings (59). Ayoze Pérez, Iheanacho et Watkins jouent à cache-cache sans que personne ne parvienne à les trouver. Un petit mot pour Fofana, prudent dans ses relances et qui réalise une partie plus que correcte sur le plan défensif. Rodgers pouvait au moins s'en féliciter… Jusqu'au pétard de Ross Barkley, qui vient punir les(90) et écrire le fin mot d'une histoire bien fade.Les insomniaques peuvent se réjouir, ils tiennent leur nouveau somnifère.