Kai Havertz se la joue messager

Un succès 5-1 en ouverture de l’Euro, oui ça donne des ailes.

Sur un petit nuage après leur succès d’envergure contre l’Écosse vendredi soir, les Allemands, joueurs comme supporters, ont vite basculé dans l’euphorie. Alors dans les travées de l’Allianz Arena, l’heure était à la redescente et à la prudence, même si certains comme Kai Havertz, tenaient à souligner la portée d’une telle victoire. « Je pense que lorsque l’on gagne 5-1, c’est un message. Mais ce n’est que le début. On a vu la qualité que l’on a au sein de l’équipe, à quel point nous avons des bons joueurs. On va encore affronter d’autres adversaires difficiles. » Cette déculottée va aussi renforcer le soutien des fans derrière la Nationalmannschaft : « Je crois que l’on a senti cette énergie dans le stade dès la première minute. […] Tout le pays est derrière nous, on l’a remarqué au centre d’entraînement. On en est conscients », s’est félicité le Gunner.

Une ambition confirmée par l’avant-centre Niclas Füllkrug, plus mesuré, mais pas moins déterminé : « On verra, ce n’est que le premier match, mais je sais maintenant ce qu’on est capables de faire. […] On verra à quel point on peut aller loin dans cette compétition, j’espère qu’on ira très loin. » Surtout, celui qui s’est ajouté parmi les buteurs du soir d’une sublime frappe tenait à souligner l’importance et la qualité d’une performance de la sorte. « Aujourd’hui, on ne va pas tourner autour du pot, on a joué une très bonne première période. On a mis le match de notre côté pour que rien ne puisse mal tourner. Les gars ont fait un super job. »

Qu’ils se rassurent tous deux, le message est bien passé, et personne en Europe ne prend plus l’Allemagne à la rigolade.