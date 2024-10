Formation, professionnalisation, deuxième Coupe d’Europe : l’UEFA met le paquet pour développer le foot féminin

Jamais trop tard.

L’UEFA a présenté ce mercredi son nouveau programme, baptisé « Unstoppable », destiné à développer le football féminin sur le continent. Dans cette optique, l’instance européenne promet d’investir un milliard d’euros issu des revenus des compétitions. Plusieurs thématiques majeures sont détaillées dans le programme, telles que le besoin de formation des actrices du football féminin, la professionnalisation du haut niveau ou encore le développement d’une véritable culture des supporters destinée à remplir les stades.

Women's football is 𝑼𝙣𝒔𝙩𝒐𝙥𝒑𝙖𝒃𝙡𝒆!

🆙 Unprecedented growth 🪜 Increased Investment 💪 More opportunities for players 👀 More eyes on the game 👑 Major international tournaments

Discover our new strategy for 2030: ⤵️

