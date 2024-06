Dayot Upamecano sur sa relation avec Ibrahima Konaté : « On ne se fait jamais confiance »

Un Euro à la maison ou presque.

C’est peu dire que pour Dayot Upamecano, le début de l’Euro ressemblera à des vacances estivales où l’on passe voir grands-parents et anciens amis. Alors que la compétition se déroule en Allemagne, où il joue toute l’année à Munich, l’équipe de France sera opposée lundi à l’Autriche, où il a évolué pendant un an et demi, à Salzbourg entre 2015 et 2017. Dans les colonnes de L’Équipe, le n°4 des Bleus s’est confié ce samedi sur sa relation avec ces deux pays, qui l’ont « tellement fait grandir » depuis neuf ans et où il a surtout croisé la route de deux personnes importantes dans sa carrière, dont Ibrahima Konaté, coéquipier à Leipzig et en sélection. Devenu un ami – « je suis persuadé que ça aide » –, le défenseur de Liverpool et lui se connaissent par cœur sur le terrain, même si « on ne se fait jamais confiance », dixit le défenseur du Bayern. Mais tout ça dans le bon sens du terme, et à Upamecano de préciser sa pensée : « Quand Ibou va au contact, je suis derrière et je ne me dis pas : “Il est costaud, puissant, rapide, il va l’avoir.” Non, je couvre. Et lui aussi. Comme ça, il y a toujours une forme de sécurité. »

Mais Konaté n’est pas le seul homme à avoir marqué Upamecano, à l’image de Ralf Rangnick, qui l’a beaucoup influencé et qui sera sur le banc autrichien lundi soir. « Son jeu, c’est le pressing. Vous verrez lors du premier match », a-t-il annoncé, alors qu’il se souvient encore des séances d’entraînement du côté de Leipzig. « Quand Ralf donne cinq secondes pour récupérer le ballon, ce n’est pas six, sept secondes. C’est moins de cinq », rejoue-t-il. En attendant, et alors que la France part favorite contre l’Autriche, le plus tout jeune Upamecano compte bien passer un cap en équipe de France : « J’essaie de prendre la parole, de prendre des responsabilités sur le terrain. Ça fait un moment que je suis là. J’ai envie de parler et ça me plaît. »

Aux côtés de William Saliba ou de son pote Konaté ? Réponse dans deux jours.

