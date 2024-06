Theo Hernandez : «  Si je vois Dumfries, je lui dis bonjour »

Bientôt les retrouvailles.

Au moment des célébrations du titre de l’Inter en mai dernier, Denzel Dumfries s’était fait remarquer en brandissant une affiche de Theo Hernandez, qui joue dans l’équipe rivale de l’AC Milan, tenu en laisse en mode GTA. Le latéral français a été questionné sur son état d’esprit avant de le retrouver éventuellement sur le terrain la semaine prochaine lors du match contre les Pays-Bas. « C’est normal, entre l’Inter et le Milan, il y a une rivalité importante, a-t-il commencé en conférence de presse. Je suis tranquille avec ça, si je le vois, je lui dis bonjour, je n’ai aucun problème. »

Le défenseur a également rappelé qu’il aimait attaquer, tout en soulignant ses « progrès » dans l’aspect défensif. Dans le nouveau système mis en place par Didier Deschamps ces dernières semaines, Hernandez a un rôle très offensif, tout l’inverse de son pendant côté droit Jules Koundé, qui vient se replacer dans une position axiale lors des séquences de possession. Adrien Rabiot est-il le profil idéal pour combler de possibles trous sur son côté ? « J’aime bien jouer avec lui, quand je monte, il peut être derrière et me couvrir dans le dos. Il m’aide aussi en me disant parfois ce que je dois faire. » Il a aussi été question de son frère, avec lequel il « parle tous les jours » et qui va mieux.

Que la famille.

Pronostic France Autriche : Analyse, cotes et prono du match d’ouverture de l’Euro (+100€ DIRECT offerts)