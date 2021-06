Vers un forfait de Lucas Hernandez face à la Suisse ?

AL

Hexagone ou hécatombe ?En plus de Lucas Digne, sorti sur blessure musculaire (ischio-jambiers) six minutes après son entrée face au Portugal ce mercredi et sans doute forfait pour le reste de l'Euro, c'est l'état de santé de Lucas Hernandez qui inquiète. Touché au genou en première période et remplacé par... Digne, à la pause, le défenseur du Bayern est très incertain pour le huitième de finale face à la Suisse lundi prochain, d'après RMC Sport.Hernandez doit passer d'ultimes examens ce jeudi après-midi à Budapest pour être fixé sur son sort mais Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France ne sont guère optimistes sur sa présence à Bucarest, face à la Nati. Selon une source proche de son entourage qui s'est confiée aux envoyés spéciaux de la chaîne, il serait même d'ores et déjà forfait.La tuilance.