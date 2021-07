Une pétition pour faire rejouer France-Suisse

du seum

3 ans à tailler les Belges pour finir sur ça.Vous ne nous décevez jamais, peuple de France. pic.twitter.com/8bnPJRvk3X — Fédé ?? de la Lose (@FFLose) July 1, 2021

PC

Il ne manquait plus que ça.La défaite de l'équipe de France face à la Suisse lundi paraît encore compliquée à avaler pour certains. Une pétition adressée à l'UEFA a été mise en ligne sur le site Leslignesbougent.org , référence en la matière, pour demander la tenue d'un nouveau match entre les Bleus et la Nati, en raisond'une supposée erreur d'arbitrage.Pierre, l'auteur de la pétition, juge ainsi le dernier penalty manqué par Kylian Mbappé non valable, car le gardien helvète Yann Sommer ne serait plus sur sa ligne de but au moment du tir du français. Photo et court paragraphe révolté à l'appui, il a déjà récolté plus de 250 000 signatures. La Belgique n'a qu'à bien se tenir.Une amertume palpable, qui ne perturbera sûrement pas des Suisses rompus au Lindt Noir Intense 99%.