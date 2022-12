Une gardienne italienne dénonce le traitement des joueuses enceintes

BB

Alice Pignagnoli est une gardienne de 34 ans, évoluant à Lucchese, en Serie C italienne.Elle est notamment passée par les équipes féminines du Milan AC et du Napoli, et a remporté le Scudetto 2011-2012 et la Supercoppa avec le Torres Calcio Femminile, club sarde qui brillait dans le football féminin italien entre les années 1990 et 2010. Enceinte pour la deuxième fois de sa carrière, elle a annoncé l'heureuse nouvelle à son coach luquois Mario Santoro à la mi-octobre. Suite à quoi, elle ne s'est plus vue verser le moindre salaire durant plusieurs mois., confie-t-elle au journal. Et Pignagnoli d'ajouter sur Instagram :Lors de sa précédente grossesse, en juin 2020, son ancien club de Cesena avait en effet pris la décision forte de prolonger sa gardienne lors de son septième mois de sa grossesse. Une décision qu'on aurait pu espérer faire office de jurisprudence, ce qui n'est malheureusement pas le cas.Son contrat avec le club de Lucchese, qui prend fin en juin prochain ne peut être résilié pour l'instant, une loi protégeant des résiliations de contrat de joueuses enceinte., conclue-t-elle.Malgré un texte promulgué en 2020 et visant à protéger les joueuses enceinte , d'importants progrès restent encore à faire en la matière.