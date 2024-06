55€ à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur la 1re grosse journée de l’Euro !

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent

Notre combiné sur les matchs de samedi

Hongrie – Suisse :

La Hongrie commence à avoir un peu de bouteille sur la scène européenne puisqu’elle s’apprête à disputer son 3e Euro consécutif. Mieux encore, elle affiche de nets progrès et elle n’a perdu qu’une seule petite rencontre depuis près de 2 ans. Ce samedi, les Magyars, qui restent sur une large victoire décrochée contre Israël (3-0), commencent leur tournoi en défiant une équipe de Suisse relativement moyenne qui n’a remporté que 2 succès au cours de ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues. Annoncée comme outsider, la Hongrie compte pourtant dans ses rangs des joueurs de haut niveau à l’image du portier Gulácsi, du solide défenseur Orban et son capitaine Szoboszlai, et elle semble finalement assez capable de pouvoir prendre au moins un point dans ce match.

Espagne – Croatie :

Quart-de-finaliste du dernier Mondial, l’Espagne a procédé à une petite révolution au cours des derniers mois. À la suite de l’arrivée de Luis de la Fuente et d’une nouvelle génération de joueurs plus percutants qu’auparavant, la Roja a un peu délaissé son obsession pour la possession de balle et adopté un jeu beaucoup plus direct. Et cela porte ses fruits puisque les Espagnols ont impressionné ces derniers mois en remportant la Ligue des nations. Vainqueurs de 9 de leurs 12 derniers matchs, les Ibériques accueillent une équipe de Croatie certes très fiable en compétition internationale majeure mais qui est clairement vieillissante à l’image de son milieu de terrain Brozović, Kovačić, Modrić. Face à la nouvelle génération espagnole plus explosive, les Vatreni pourraient donc débuter cet Euro 2024 par une défaite.

Italie – Albanie :

Championne d’Europe en 2021, l’Italie a depuis manqué une seconde fois consécutive la Coupe du monde en 2022. Souvent trop peu dangereux devant la cage adverse, les Transalpins ont bien failli devoir passer par les barrages pour se qualifier pour cet Euro 2024, mais ils ont finalement réussi à obtenir leur billet à la différence de buts au détriment de l’Ukraine. Néanmoins, la Nazionale est toujours assez inquiétante dans le jeu. Accrochée par une équipe turque hors de forme au début du mois (0-0), elle n’a ensuite pu l’emporter que d’un petit but contre la Bosnie-Herzégovine (1-0). Samedi, la Squadra Azzurra défie une équipe d’Albanie qui a terminé en tête de son groupe de qualifications pour l’Euro 2024. Celle-ci s’est d’ailleurs mise en confiance lors des derniers jours en étrillant le Liechtenstein (3-0) et l’Azerbaïdjan (3-1), ce qui lui permet d’arriver avec le vent en poupe pour ce début de tournoi. Les Albanais pourraient donc réussir à contenir les assauts italiens qui manquent parfois de peps et ils pourraient même finir par surprendre leur adversaire.

Et si l’Italie refaisait le coup de 2021 ?