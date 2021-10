ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Ligue italienne a annoncé lundi soir avoir ouvert une enquête pour des cris racistes entendus au Stadio Olimpico lors de la rencontre entre l'AS Roma et le Napoli (0-0) . C'est Victor Osimhen, l'ancien attaquant lillois, qui en aurait été la cible. D'après L'Équipe , le juge de l'instance a demandé un complément d'enquête sur la durée et l'ampleur des cris. Selon la Ligue, les cris se sont arrêtés après les annonces dans le stade, et lesont collaboré pour identifier plus facilement les responsables.Ce type d'incident se multiplie dans le pays transalpin, et malgré les déclarations du président de la FIGC récemment, le mal semble profond. Lors du match de Ligue Europa jeudi 21 octobre entre la Lazio et l'OM, Bamba Dieng avait déjà été pris pour cible par des cris de singes dans ce même Stadio Olimpico.