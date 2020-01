Un week-end sucré-salé en Europe

La hype bergamasque qui reprend, le petit poucet du Shropshire, le premier flop de Quique Setién et le réveil du Vésuve : l'histoire qui nous a été contée ce week-end offrait bien des douceurs. Et tout ça sans même parler d'Erling Braut Håland.

Le bonhomme du week-end : Josip Iličić

[?️VIDEO] ?? Serie A☄️ Sirigu encaisse un lob de 50 mètres !!! ??? Quelle frappe de Josip Iličić ? https://t.co/Ssl6nSrUuZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 25, 2020

L'équipe du week-end : Shrewsbury Town

Le gros bide du week-end : le Barça

Vous avez manqué

Le pion du week-end : Florian Neuhaus

Le réveil du week-end : Napoli

Et sinon ?

Par Jérémie Baron

À l'image de la raclée monumentale collée au Torino de Salvatore Sirigu (0-7), l'Atalanta est en état de grâce. Et qui d'autre que le Slovène pour illustrer cela ? Le bougre y est allé de son triplé sur la pelouse turinoise pour désormais facturer 8 pions sur ses 5 dernières apparitions en Serie A. Mais si son nom était sur toutes les lèvres samedi soir, c'est pour un geste. Ce coup franc stratosphérique dont on ne se lasse pas, inscrit un peu après la pause. Dire qu'il plantera le troisième dans la minute suivante...22 victoires sur 23. 67 points sur 69. 54 pions marqués, 15 encaissés. Ça, ce sont les statistiques du bulldozer Liverpool FC en Premier League cette saison. Mais ce week-end, c'était coupe de l'autre côté de la Manche. Et le Shrewsbury Town FC, actuel 16(sur 23) de League One (D3), n'a pas été effrayé par l'aura de son hôte, même si c'était une équipe de coiffeurs (avec Lovren, Fabinho et Divock Origi) que Jürgen Klopp alignait, et que Mohamed Salah, Roberto Firmino ou encore Alex Oxlade-Chamberlain ne sont entrés qu'en fin de partie. Il n'empêche : menée deux buts à rien juste après la pause à la suite d'un but absolument gag de son latéral Donald Love, l'équipe bleu et or a trouvé les ressources pour aller arracher une manche 2, grâce à un doublé de Jason Cummings, ancien de Nottingham Forest et des Rangers. D'abord buteur sur peno, l'Écossais s'est ensuite joué de Lovren pour ajuster Adrián et combler New Meadow.Après l'avertissement Ibiza , la patte Quique Setién prend décidément du retard à l'allumage. À Mestalla, face à un Valencia CF qui ne figure même pas dans le top 4 de Liga, les, malgré un penalty de Maxi Gómez repoussé par Marc-André ter Stegen en début de match, se sont inclinés pour la première fois avec leur nouveau coach (2-0). Le tout à cause de ce même Maxi Gómez : en seconde période, l'Uruguayen a planté un premier but chanceux, puis a signé le doublé sur un joli plat du pied. C'est tout de suite plus compliqué quand Leo Messi est mis en échec. Conséquence directe : le Real, tombeur de Valladolid (0-1) , reprend possession du trône et creuse même l'écart.Même si Karl Toko-Ekambi a déserté le sous-marin jaune , regarder les parties de Villarreal peut encore être une bonne idée, et pas seulement parce que c'est une opportunité de voir à l'œuvre Zambo Anguissa. Sur la pelouse de Mendizorroza, le suspense s'est invité, puisque après une première réalisation rapide de Carlos Bacca, on s'est répondu dans les dernières minutes : égalisation à la 80pour despensant tenir là le point du nul ? Punition à la 89par Fernando Niño Bejarano, entré... une minute plus tôt à la place de Bacca. Limpide.Avec son doublé et son match plein, Alassane Pléa a été un grand artisan de la victoire de Gladbach contre Mayence (3-1). Mais le bijou de la rencontre est pour le jeune Allemand (22 ans), auteur de ce lob sucré. Ça ne vaut pas non plus Iličić, mais quand même.Il fallait bien une performance de cet acabit pour se faire pardonner. Au fond du trou depuis des semaines et incapables de trouver la victoire en championnat depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso, lesont choisi le meilleur des moments pour s'offrir le grand sursaut : la réception du leader, défait une seule fois cette saison avant ce week-end. Le trio CR7-Pipita-contenu en première période, les patates de Piotr Zieliński et Lorenzo Insigne pour ravir le San Paolo, et l'affaire est pliée (2-1) : vainqueur de la Lazio cinq jours plus tôt en coupe, le Napoli confirme son regain de forme. Le tout sans Dries Mertens et Kalidou Koulibaly.Toujours aucune titularisation, mais c'est déjà un poncif outre-Rhin : Erling Håland est un monstre. Après son triplé face à Augsbourg, le Norvégien en a claqué deux face à Cologne (5-1) en entrant à la 65Leader de BuLi, Leipzig a perdu du terrain en chutant contre l'Eintracht (2-0) alors que le Bayern explosait Schalke (5-0) Des nouvelles de Sofiane Boufal : en Cup, le Marocain de Southampton a envoyé Tottenham en replay (1-1) en plantant son premier pion de la saison à la 87Décidément en feu lorsqu'on fait appel à lui en coupe outre-Manche , le malheureux Michy Batshuayi a marqué contre Hull (1-2).Pour la troisième saison de rang, West Ham s'est fait sortir de FA Cup par une équipe de division inférieure. C'était cette fois West Brom (0-1). Complètement à l'ouest.Empêtré dans un bourbier au sens littéral du terme, United s'en est quand même sorti à Tranmere (0-6) Radja Nainggolan a joué un bien vilain tour à l'Inter, qui concède encore un nul, contre Cagliari (1-1) Le derby romain a accouché d'un nul (1-1).L'Atlético a encore déçu, avec un triste 0-0 contre Leganés