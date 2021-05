Un Lewandowski record, un Schalke 04 libéré et un Werder à l'envers

Malgré un nouveau record au tableau de chasse de Robert Lewandowski, le Bayern a été ralenti par Fribourg. Dans la course au maintien, le Werder a perdu gros, tandis qu'Augsbourg et le Hertha sont sauvés. Condamné depuis plusieurs journées, Schalke O4 s'est offert sa troisième victoire de la saison.

Augsbourg 2-0 Werder

Une semaine après avoir été auréolé de sa neuvième couronne d’affilée en Bundesliga, le Bayern de Robert Lewandowski a célébré un nouveau record malgré le nul face à Fribourg. À 15h55 précisément, le Polonais a eu le droit à une haie d’honneur après avoir inscrit son 40but cette saison, égalant ainsi le célébrissime record de Gerd Müller datant de l'exercice 1971-1972 . La joie a malgré tout été de courte durée car Manuel Gulde de la tête a remis les compteurs à zéro concrétisant le bon match de son équipe. Les Bavarois pensaient sabrer le champagne grâce à Leroy Sané, mais Christian Günter les en a privés. La fête est gâchée.C'est ouf de soulagement pour le Hertha qui assure son maintien grâce à ce match nul. En revanche, ça sera chaud jusqu’au bout pour Cologne. Avec un point de retard sur le Werder, barragiste, lesont toujours un pied en seconde division, mais peu toujours s'offrir un scénario complètement fou lors de la dernière journée.Respectivement à quatre et deux points de la zone rouge avant le coup d’envoi, Augsbourg et le Werder avaient chaud aux fesses et ça s’est ressenti. Après l’expulsion de Vargas, Groß a lui aussi vu rouge pour un second carton jaune. À dix contre dix, c’est Augsbourg qui a tiré le meilleur de ce duel de mal classés et se sauve définitivement. Ça sent le roussi en revanche pour le Werder, désormais barragiste.Mauvais élève de cette saison 2020-2021, Schalke 04 s’est offert une dernière à domicile kiffante avant de rejoindre la seconde division. Huntelaar a lancé les, vite rattrapés par le phénomène André Silva. Même chose en sens inverse en début de seconde période, avant que Schalke 04 plante deux pions coup sur coup, assommant ainsi l’Eintracht, qui reste cinquième et laisse la voie libre à Dortmund pour la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions.Grâce à son nul face à Hoffenheim, l’Arminia a profité de la défaite du Werder pour se sortir du pétrin. Une victoire la semaine prochaine face à Stuttgart et lesseront sûrs de retrouver la Bundesliga la saison prochaine.Entre le Bayer (6) et l’Union Berlin (8), ce match sentait bon l’Europe. À égalité de points avec Gladbach au coup d’envoi, l’Union pouvait encore espérer une qualification pour la Conference League. Wirtz a d’abord cru priver les Berlinois de ce rêve, qui reste toujours accessible grâce à Joel Pohjanpalo, auteur de l’égalisation. Qui eut cru que cette 7place serait tant disputée ?Après la claque infligée par le Bayern la semaine dernière (0-6), le Borussia M’Gladbach a de nouveau coulé face à Stuttgart. Alors que les coéquipiers de Marcus Thuram avait pris les devants, Stuttgart a inversé la vapeur et dépossède lesde la place qualificative pour la Conference League. Ça fait beaucoup d'un coup.